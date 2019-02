Praha - Pražské vývojářské studio Warhorse Studios, které stojí za úspěšnou počítačovou hrou Kingdom Come: Deliverance, koupila společnost Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl dosud finančník a podnikatel Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Daniel Vávra a Martin Klíma. Firmy detaily transakce nezveřejnily, podle serveru iHNED.cz má Koch Media za studio zaplatit 42,8 milionu eur, tedy asi 1,1 miliardy korun.

Koch Media je vydavatelem hry Kingdom Come. "Transakce, která zahrnuje studio a jeho duševní vlastnictví, navazuje na úspěšné partnerství obou společností při distribuci hry," informovala dnes ČTK Šárka Samková ze společnosti BM Management, která spravuje privátní aktiva manželů Bakalových v Česku.

Hra Kingdom Come: Deliverance byla uvedena na trh právě před rokem, za tu dobu se prodalo už přes dva miliony kopií, z toho polovina ve Spojených státech a Německu. Získala také desítky ocenění po celém světě. Patří do skupiny tzv. RPG (role playing game) her. Odehrává se jako reálný příběh ve středověkém Česku, konkrétně v Posázaví, zmítaném válkami a nepokoji. Vývojáři Warhorse Studios se podíleli na vzniku dalších úspěšných her Mafia nebo Operace Flashpoint.

Výkonný ředitel Warhorse Studios Martin Frývaldský dnes připomněl, že studio začínalo jako malý start-up s partou nadšených vývojářů. "Dovednosti našich lidí, důvěra a podpora našeho hlavního investora Zdeňka Bakaly a také nadšení fanoušků, kteří podpořili vývoj naší hry v crowdfundingové kampani na Kickstarteru, nám pomohly vyrůst až na mezinárodní úroveň. Věříme, že s THQ Nordic v zádech budeme svým fanouškům přinášet ještě lepší hry a že budeme dále posouvat hranice celého herního průmyslu," uvedl. Talent, tvrdá práce a kreativita členů Warhorse Studios přinesla podle Bakaly pražskému studiu mezinárodní uznání a nyní i spojení s předním světovým vývojářem a vydavatelem her. "Nový strategický investor pro studio představuje další možnosti růstu," míní.

Hra Kingdom Come: Deliverance byla 13. února 2018 vydána pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Týden od vydání se prodalo zhruba milion kusů. Celkové náklady na vývoj hry se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu dělá jednu z nejdražších českých her. Zhruba 1,1 milionu liber (asi 31,5 milionu korun) tvůrci získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingu. Část peněz poskytl Bakala.

Společnost Koch Media patří k předním producentům a marketérům digitální zábavy v Evropě a v Severní Americe. Kromě her pro počítače a herní konzole, které vydává mimo jiné pod značkou Deep Silver, se zabývá také filmy. Před rokem ji koupil vydavatel počítačový her THQ Nordic.