Tuzemská populární hudba nabízí několik nových vánočních písní

Praha - Také v letošním roce přicházejí zástupci tuzemské populární hudby s několika novými vánočními písněmi. Některé doprovázejí i videoklipy. Skladby s vánoční tématikou nabízejí například Xindl X, Michal Horák, Petra Černocká s dcerou Divou Baarou nebo Marek Ztracený. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Jako vánoční dárek pro své fanoušky zveřejnila kapela O5 a Radeček skladbu Asi je to všechno tím, která se nedostala na jejich aktuální album Dobrý zprávy. Muzikanti ze Šumperka ji těsně před odesláním do výroby z desky stáhli. "Je to píseň, kterou jsme složili asi před deseti roky a máme k ní osobní vztah. Ale prostě jsme cítili, že na album nepatří, a tak ji dáme k poslechu pod vánoční stromek," uvedl zpěvák Tomáš Polák.

Písničkář Xindl X, který na konci listopadu na koncertem s názvem Narozeninová oslava XL! v pražském Foru Karlín oslavil své 40. narozeniny a do programu zařadil svůj starší hit Štědrý večer nastal. Zároveň představil novou píseň a klip s vánoční tématikou Čas to zabalit. "Před sedmi lety jsem jako Grinch zkazil spoustě rodin Vánoce tím, že jsem do světa vypustil píseň, díky níž si teď řada dítek pod stromečkem zpívá Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal. Letos jsem se to rozhodl napravit tím, že složím i jednu vážnou vánoční píseň, která více odpovídá tomu, jak Vánoce skutečně vnímám," podotkl k písni Xindl X.

Několik týdnů po vydání albového debutu Michalovo cédéčko se písničkář Michal Horák rozhodl potěšit své příznivce vánočním dárkem v podobě nové písně a klipu Až mi bude pětašedesát. Do hlavní role v klipu angažoval svého otce. "Ač období Vánoc vybízí k tématům jako Ježíšek, kapr, plné "nákupáky" a podobně, chytil jsem píseň trochu za jiný konec a udělal spíš takovou pohodovku na zamyšlení - klid by koneckonců měl být o Vánocích především," sdělil Horák.

Petra Černocká s dcerou Bárou Vaculíkovou, která vystupuje pod uměleckým jménem Diva Baara, a vnučkou Coco Vie natočily nový singl Čas Vánoc. Ústřední fotografie k singlu vznikla ze série snímků, které spolu zástupkyně tří generací rodiny nafotily s Janem Tůmou k sedmdesátinám Petry Černocké. Tento fotoobraz byl věnován zástupcům Fondu ohrožených dětí, který jej vydraží a výtěžek půjde na pomoc Klokákům. Stejně jako první výtisk knihy Saxana 70. Hudbu i text písně Čas Vánoc napsala pro tři generace zpěvaček Bára Vaculíková. "Jsem dojatá, že se písničku podařilo tak citlivě zaranžovat a nahrát. Bude tu s námi ještě dlouho jako vzpomínka, jak jsme se s mámou propojily a jak byla Coco Via šikovná jako malá," podotkla Vaculíková.

Další vánoční píseň Stačí věřit vytvořil po pěti letech zpěvák a skladatel Marek Ztracený. "Už dlouho jsem chtěl napsat další vánoční písničku a Stačí věřit vznikla vlastně náhodou. Jednou v létě jsem si celý den broukal melodii, kterou jsem nemohl dostat z hlavy. Večer jsem se pak na chvíli zasnil a představoval si, jaké budou letos Vánoce. A v tu chvíli se mi to celé spojilo, a já tak během pár minut napsal tuto píseň," vzpomínal Ztracený. "Snad to poselství a naděje, které klip a píseň nesou, bude minimálně na tyto Vánoce platit," dodal.