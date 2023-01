Tušl odmítl obžalobu z pronásledování Kubka a obtěžování Flegra

Praha - Patrik Tušl dnes u soudu odmítl obžalobu, která ho viní z nebezpečného pronásledování a výtržnictví kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra. Nepopřel, že se Kubka snažil kontaktovat, lékař ale o něm podle něj lhal v médiích, chtěl si s ním proto promluvit z "očí do očí". Kvůli obtěžování Flegra jsou spolu s Tušlem obžalovaní z výtržnictví i Tomáš Čermák a Zdeněk Masár, i oni odmítli, že spáchali trestný čin. Hlavní líčení bude pokračovat v březnu.

Tušl se podle obžaloby mezi listopadem 2021 a lednem 2022 snažil s Kubkem vynutit kontakt. Čekal na něj před domem, kde bydlel, zvonil na něj a domáhal se jeho přítomnosti, aby mu mohl pokládat otázky ohledně očkování proti covidu-19. Na Kubka čekal také před jeho pracovištěm, volal mu do ordinace. Jeho jednání prostřednictvím facebooku sledovaly podle státní zástupkyně stovky lidí. Tušl je podle spisu vyzýval, aby Kubka také kontaktovali. Cílem bylo podle obžaloby vybírat od lidí finanční příspěvky. Někdy se jednání účastnil i Čermák, v tomto bodě obžaloby však viněn není.

Tušl ale spolu s Čermákem a Masárem podle státní zástupkyně v druhé polovině listopadu 2021, tentokrát před domem Flegra, pouštěli sirénu a Flegra vyzývali, aby "jménem zákona upustil od protiprávního jednání". Motivem bylo podle žalobkyně Flegra dehonestovat v očích veřejnosti.

Tušl dnes řekl, že se cítí nevinen. "Podle mě to žádný nebezpečný pronásledování nebylo," řekl soudu k bodu, který se týkal Kubka. Tušl vypověděl, že na domov lékaře zvonil, odmítl však tvrzení obžaloby, že do domu vnikl. Řekl, že mu Kubkova žena "sama otevřela". Tvrdí, že o něm Kubek mluvil v médiích, takže si s ním chtěl promluvit.

Ostatní lidi Tušl podle svých slov nevyzýval, aby Kubka kontaktovali, tvrdí, že ho chtěli kontaktovat sami. Přiznal některé z telefonátů Kubkovi, nikdy mu ale údajně nenadával. Řekl, že pokud je na záznamu on, musí být zvuk sestříhaný.

Tušl nesouhlasil ani s tím, že by žádal peníze za to, že chodil ke Kubkovi. Podle obžalovaného také nebyl důvod, aby se lékař něčeho obával. Tušl několikrát zmínil, že Kubek jednou na Čermáka najížděl před svým pracovištěm autem. "Podávali jsme trestní oznámení, ale bylo odloženo," řekl Tušl. Kubek k incidentu řekl, že mu lidé bránili v odjezdu a stáli mu před autem, odmítl tvrzení , že na někoho najížděl.

K Flegrovi Tušl řekl, že "nevěděl, že je trestné pouštět sirénu". Dodal, že se cítí jako politický vězeň. Obžalobu dnes odmítl i Čermák. "Myslím si, že to není nic trestného. Není to tak závažné, aby nás za to měli trestat, vždyť jsme vlastně nic neudělali," řekl. Flegra se údajně chtěli zeptat, jak to je s očkováním. Šlo podle něj o recesi a legraci. Kubek i Flegr jsou podle Čermáka navíc veřejně činné osoby a měli by strpět vyšší míru kritiky. Masár soudu také řekl, že nešlo o trestný čin.

Kubek soudu řekl že výhrůžky dostával i před podzimem 2021, vše ale podle něj vygradovalo ve chvíli, kdy někdo zveřejnil na internetu jeho adresu. Popsal, jak se kontakty s Tušlem i dalšími lidmi opakovaly. Kvůli pronásledování nemohl jezdit hromadnou dopravou, dával si pozor, aby nedělal stejné aktivity ve stejný čas. Měl také policejní ochranu. U soudu vypovídala i zdravotní sestra, která popsala, jak Kubkovi na pracovním záznamníku nechávali lidé vulgární vzkazy. Flegr se z dnešního jednání omluvil.

Tušl spolu s Čermákem dostali na konci loňského roku pravomocné tresty za nenávistné výroky o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích. Tušlovi odvolací soud uložil desetiměsíční vězení, Čermákovi desetiměsíční podmíněný trest. Muži se dopustili trestných činů hanobení národa a podněcování k nenávisti.

Tušl byl minulý týden podle deníku Právo navíc odsouzen za vyhrožování zabitím strážníkovi a vydírání ženy, která na sociálních sítích archivovala a rozkrývala jeho dezinformace. Obvodní soud pro Prahu 5 mu zatím nepravomocně trest navýšil na 15 měsíců vězení.