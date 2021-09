Tusk se vyslovil pro ústavní změnu, která ztíží vystoupení Polska z EU

Varšava - Bývalý polský premiér a někdejší předseda Evropské rady Donald Tusk obvinil lídra vládnoucí strany Právo a spravedlnost (Pis) Jaroslawa Kaczyńského, že plánuje vystoupení Polska z Evropské unie. Hovořil o potřebě změnit ústavu tak, aby podobný krok musel schválit větší počet poslanců, než jak to ústava požaduje nyní. Kaczyński i premiér Mateusz Morawiecki odmítají tvrzení o tom, že PiS plánuje takzvaný polexit, tedy odchod Polska z EU.

Tusk se nedávno vrátil do polské politiky a dnes mluvil na sjezdu Občanské platformy (PO), jejímž je úřadujícím šéfem.

"Ten návrh je velmi prostý," řekl Tusk na adresu ústavní změny. "Pane předsedo Kaczyński, souhlasíte s menší změnou ústavy tak, aby Polsko mohlo z EU odejít pouze za předpokladu, že to (v parlamentu) schválí dvoutřetinová většina? Pokud nesouhlasíte, bude to důkaz, že to chcete udělat," řekl Tusk na adresu šéfa PiS.

Podle Tuska dnes může Polsko z unie odejít většinou "jediného hlasu při nočním hlasování", po dosažení prosté většiny.

"PiS a Kaczyński plánují odchod Polska z EU. Vím to," sdělil Tusk s poukazem na obsah jednání politiků PiS. Podle bývalého předsedy Evropské rady projevovali zjevnou averzi vůči unii.

Tusk se domnívá, že je Polsko na pokraji svého unijního členství a že je v podobné situaci, v níž byla Británie před referendem o vystoupení z unie, takzvaného brexitu.

"EU je pro Kaczyńského a PiS překážkou ve všech směrech. Jediné, kvůli čemu se drží zpátky, je fakt, že 80 procent Poláků je proti vystoupení z EU," řekl Tusk.

Na směřování PiS z EU přitom upozorňuje už delší dobu. Nedávno v televizi poukázal na výroky místopředsedy parlamentního klubu PiS Marka Suského, který přirovnal EU k bývalému Sovětskému svazu nebo hitlerovské okupaci. Šéf parlamentního klubu PiS a místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki řekl, že Polsko "musí hledat drastická řešení" ve vztahu s EU, a zmínil se o Britech, kterým "nevyhovovala diktatura bruselské byrokracie, a tak odešli". Terlecki ale později prohlásil, že polexit je výmysl Občanské platformy.