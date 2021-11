Tusk řekl, že by Polsko mělo zvážit aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO

Varšava - Polská vláda by měla zvážit aktivaci čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci kvůli pokusu stovek migrantů překročit hranici z Běloruska do Polska. Prohlásil to dnes předák polské opozice Donald Tusk, informovala dnes agentura PAP. Čtvrtý článek počítá s konzultacemi mezi členskými státy, pokud některá ze členských zemích cítí, že je ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost. K větší podpoře Varšavy dnes vyzvaly Evropskou unii pobaltské státy. Podle mluvčího polské vlády Piotra Müllera je na bělorusko-polské hranici 3000 až 4000 lidí, kteří se chystají přejít do Polska. Celkově by se mohlo pokusit překonat hranici z Běloruska až 10.000 migrantů, uvedl.

Bývalý premiér, někdejší předseda Evropské rady a současný vůdce polské opozice Tusk uvedl, že opoziční síly jsou velmi znepokojené vývojem na východní hranici Polska s Běloruskem. Podle něj by vláda měla situaci projednat s opozicí. "Možná tím nejdůležitějším je zvážit aktivaci článku čtyři smlouvy o NATO, pokud jsou naše hranice pod přímým fyzickým tlakem při zapojení Běloruska, a tím myslím běloruských státních sil," uvedl Tusk. Současnou vládu vedenou konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS) kritizoval za to, že "nikdo neví, co chce dělat". To by podle Tuska mohlo vést ke zhoršení vztahů se členy východního křídla NATO.

K větší podpoře Polska a dalších zemích, jež čelí migračním tlakům z Běloruska, dnes vyzvaly pobaltské státy. "EU musí zrychlit zavedení dalších sankcí (proti Bělorusku) a financovat posílení (své) vnější hranice," uvedl lotyšský ministr zahraničí Edgar Rinkévičs. Podobný názor má i Estonsko. Litevský prezident Gitanas Nauséda vyjádřil Polsku solidaritu.

Varšava dnes oznámila, že její pohraniční stráž zabránila stovkám migrantů dostat se z Běloruska na polské území. Mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn dříve uvedl, že začal největší pokus o hromadný násilný vstup na území Polska, a situaci označil za "další běloruskou nepřátelskou akci namířenou proti Polsku".

V polském pohraničním pásmu platí od začátku září výjimečný stav kvůli příchodu zvýšeného množství migrantů, zejména z Blízkého východu a Afriky, kteří se pokoušejí dostat do země nelegálně přes Bělorusko. Polská pohraniční stráž od začátku roku zaznamenala více než 30.000 pokusů o překročení hranice z běloruské strany, připomněla agentura PAP.

Vyššímu počtu příchozích migrantů z Běloruska čelí rovněž Litva a Lotyšsko. Varšava, Vilnius a Riga viní Minsk z toho, že migranty na jejich území posílá záměrně. Činí tak podle nich ve snaze destabilizovat EU a pomstít se za sankce, které unie uvalila na běloruský autoritářský režim kvůli porušování lidských práv a brutálnímu potlačování běloruské opozice. Minsk obvinění z vyvolávání migrační krize opakovaně odmítá.

Bělorusko-polskou hranici se podle Varšavy chystá přejít do Polska až 4000 lidí

Varšava dnes uvedla, že odrazila pokus stovek migrantů překonat hranici z běloruské strany. Polsko i Bělorusko během dne zveřejnily vícero videí, které ukazují pohyb migrantů poblíž zátarasů a plotu, který Polsko vybudovalo na hranici s Běloruskem. Informace o dění je ale těžké ověřit, protože do příhraniční oblasti kvůli nouzovému stavu nemají přístup novináři či obránci lidských práv, uvedla agentura AP.

Kvůli situaci na hranici premiér Mateusz Morawiecki svolal krizový štáb polské vlády. "Bělorusko chce vyvolat větší incident s výstřely a zraněnými," uvedl náměstek ministra zahraničí Piotr Wawrzyk. Ministerstvo obrany uvedlo, že na hranici s Běloruskem je na 12.000 vojáků. Premiér prohlásil, že vláda je odhodlaná bránit hranice Polska i Evropské unie.

Běloruské úřady agentuře AP sdělily, že migranti se snaží jen uplatnit své právo požádat o azyl v Evropské unii. Podle nich nejsou bezpečnostní hrozbou, protože se nechovají agresivně.

Podle informací polských médií se stovky migrantů dnes pozdě odpoledne u hranic utábořily. Některé zdroje ale nevylučují, že se skupiny pokusí ještě dnes přejít do Polska.

