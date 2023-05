Turnerovou si připomínají i ve Švýcarsku, kde žila poslední léta

Bern/Londýn - Populární zpěvačku Tinu Turnerovou, která zemřela ve středu ve věku 83 let, si dnes připomínají také obyvatelé švýcarského městečka Küsnacht, ve kterém prožila poslední roky svého života. Na Turnerovou vzpomínají nejen jako na vynikající umělkyni, ale i jako na diskrétní sousedku. Zpěvačka se do Švýcarska přestěhovala v druhé polovině 90. let, na alpské zemi podle agentury AP oceňovala respekt k soukromí. Známou zpěvačku si připomínají lidé i v Británii či USA.

Lidé dnes nechávali před branou vily, v níž zpěvačka bydlela se svým manželem, německým hudebním producentem Erwinem Bachem, vzkazy a květiny a zapalovali svíčky. "Více než 35 let byla součástí mého života a byla dobrou sousedkou, ukazovala se ve městě a byla velmi oblíbená," řekl agentuře Reuters jeden z místních obyvatel, který se zastavil před branou vily.

Podle místních byla zpěvačka usměvavou a diskrétní sousedkou. Podle Markuse Ernsta, starosty města u Curyšského jezera, se Turnerová účastnila i společenského života v Küsnachtu, například rozsvěcování vánočního stromu. "Jedním z důvodů, proč se do Švýcarska odstěhovala, bylo to, aby měla zcela normální život," řekl starosta agentuře AP. Ve Švýcarsku podle něj mohla Turnerová chodit po ulici nebo do restaurace, aniž by se s ní někdo chtěl neustále fotografovat či by od ní chtěl podpis.

Fanoušci si známou zpěvačku připomínají i jinde na světě. Květiny a vzkazy nosí k londýnskému divadlu Aldwych Theatre, kde se hraje muzikál věnovaný jejímu životu, či k její hvězdě na hollywoodském chodníku slávy.

V roce 2013 Američanka Turnerová získala i švýcarské občanství. "Když jsme se přestěhovala do Švýcarska, hned jsme se tu cítila doma," řekla před lety. "Lidé tu ctí soukromí druhých, pečují o sebe navzájem," dodala.

Kvůli soukromí a také relativně příznivému daňovému systému si Švýcarsko vybrala za svůj nový domov řada umělců, například herec Charlie Chaplin, zpěvák Freddy Mercury či režisér Jean-Luc Godard.

jkh jrm