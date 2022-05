Tisková konference k zahájení turnaje Pro Tour v plážovém volejbale J&T Banka Ostrava Beach Pro, který se koná od 25. do 29. května, 23. května 2022, Ostrava. Ondřej Perušič a David Schweiner (zleva) hovoří s novináři.

Tisková konference k zahájení turnaje Pro Tour v plážovém volejbale J&T Banka Ostrava Beach Pro, který se koná od 25. do 29. května, 23. května 2022, Ostrava. Ondřej Perušič a David Schweiner (zleva) hovoří s novináři. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Turnaj v plážovém volejbalu v Ostravě letos povýšil mezi absolutní elitu. Po změně formátu světového okruhu bude druhou z devíti zastávek úrovně Elite 16, v níž v obou kategoriích změří síly šestnáct nejlepších párů. Mezi nimi nechybí česká dvojice Ondřej Perušič, David Schweiner, díky divoké kartě se do hlavní soutěže dostali také nadějní Jakub Šépka s Tomášem Semerádem i domácí ženské jedničky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. Další dvě české dvojice nastoupí v kvalifikaci, kterou turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro ve středu odstartuje.

"Náš turnaj byl ve všech předchozích ročnících zařazen mezi nejkvalitnější akce světové série. Proto jsme přivítali návrh FIVB povýšit ho na tu nejvyšší úroveň, kterou letošní Beach Pro Tour nabízí. Fanouškům tak přineseme plážový volejbal špičkové světové úrovně,“ řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel turnaje Martin Duka.

"Díky akcím jako je J&T Banka Ostrava Beach Pro stoupá prestiž našeho regionu. Moravskoslezský kraj je hrdý na to, že hostí špičkové sportovní události. Proto jsme velmi rádi, že se turnaj v úžasném prostoru Dolních Vítkovic opět koná, navíc povýšen do nejvyšší světové úrovně. Vnímám to již jako tradiční událost, která má své jisté místo v kalendáři sportovních fanoušků,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Ze světových hvězd se v Ostravě představí například olympijští vítězové z Tokia Anders Mol a Christian Sörum z Norska, úřadující světové jedničky Stefan Boermans a Yorick de Groot z Nizozemska či jejich krajané a obhájci loňského prvenství Alexander Brouwer a Robert Meeuwsen. Z ženských párů diváci uvidí mistryně světa Sarah Pavanovou s Melissou Humanaovou-Paredesovou z Kanady, první tým žebříčku Nizozemky Katju Stamovou a Raisu Schoonovou nebo pět brazilských dvojic.

Do hlavní soutěže bylo nasazeno 11 nejlepších týmů podle světového žebříčku plus čeští držitelé divokých karet. O jedno ze čtyř zbývajících míst budou v kvalifikaci usilovat také Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem a Anna Pospíšilová s Martinou Williams. Ve čtvrtek a v pátek jsou na programu zápasy ve skupinách, o víkendu se v Dolních Vítkovicích odehraje play off, jež vyvrcholí nedělními zápasy o medaile.

Celkový rozpočet akce je 33 milionů korun, odměny se oproti loňsku zdvojnásobily na 300 tisíc dolarů (asi 6,9 milionu korun). Hrát se bude na dvou soutěžních kurtech, kapacita tribun je 2500 míst.

Turnaj Světového okruhu se v Ostravě poprvé konal v roce 2018, kdy fanoušky potěšily vítězné Markéta Nausch Sluková s Hermannovou. O rok později skončili Perušič se Schweinerem druzí, stejné umístění zopakovali po roční koronavirové pauze i loni.