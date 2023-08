Turnaj mistryň by mohla na podzim hostit Ostrava a v příštích letech Praha

Praha - Tenisový Turnaj mistryň by se letos mohl hrát v Ostravě a v příštích letech v Praze. Podle serverů iDNES.cz a iSport.cz se prestižní akci snaží do Česka přivést podnikatel Tomáš Petera. Dalším uchazečem o závěrečný podnik ženské tenisové sezony, který je plánován na přelom října a listopadu, je Rijád. Rozhodnout by se mělo v příštích dnech.

"WTA má ode mě oficiální nabídku a velmi vážně ji zvažuje. Projekt máme připravený a čekáme na finální reakci asociace," řekl serverům iDNES.cz a iSport.cz Petera, který v Česku pořádá tenisové turnaje a v Praze zorganizoval zápasy NHL či Final Four Evropské ligy basketbalistů.

Turnaj mistryň se měl od roku 2019 hrát v Šen-čenu, který uzavřel s WTA Tour smlouvu na deset let. Akci však hostil pouze jednou. Nejprve zasáhla pandemie koronaviru a následně vedení ženského okruhu kvůli aféře kolem bývalé světové deblové jedničky Pcheng Šuaj pozastavila konání svých turnajů v Číně. Bojkot letos v dubnu ukončila, pro Turnaj mistryň přesto hledá nové dějiště.

V minulých dvou letech se hrál v Guadalajaře a Fort Worthu. V této sezoně se má konat 30. října až 5. listopadu, kdy už je v pražské O2 areně naplánována jiná akce. Proto chce Petera uspořádat turnaj v Ostravě a v příštích letech ho organizovat v metropoli.

Pořadí WTA pro účast v Turnaji mistryň aktuálně vede Aryna Sabalenková z Běloruska, která by mohla mít s účastí v Česku potíže. Na přelomu července a srpna nesměly na Prague Open startovat Rusky a Bělorusky na základě vládního nařízení kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Vedení WTA Tour se to nelíbilo. Podle iDNES.cz Petera a předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek jednají s vládou o tom, aby tu případně ruské a běloruské tenistky hrát mohly.