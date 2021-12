Turisty láká do silvestrovské Prahy méně restrikcí, pivo nebo romantika

Praha - Do hlavního města láká na silvestra návštěvníky levné pivo, romantika nebo málo protikoronavirových restrikcí ve srovnání s jinými státy EU. Vyplývá to z vyjádření turistů, které dnes v Praze ČTK oslovila. Podle městské firmy Prague City Tourism by jich mohlo dorazit až 60.000, výrazně méně než v době před pandemií.

Podle Missela z Německa byla právě volnější protiepidemická opatření důvodem, proč i s rodinou a přáteli přijeli do Prahy. "Nerozhodovali jsme se mezi jiným městem a Prahou. A nepijeme, takže to není o alkoholu. Je to prostě blízko a restrikcí je tu podstatně méně než jinde," uvedl mladý Berlíňan.

Pro Misselova krajana Dennise a jeho přátele je naopak jediným důvodem výběru Prahy pro trávení silvestrovských oslav levný alkohol, konkrétně pivo a vodka. "Pít vodu jsme sem nepřijeli," zdůraznil čerstvě osmnáctiletý Dennis, který zrovna ze samoobsluhy vycházel s dvěma baleními pitné vody. "To je na průběžné pití během večera, aby to člověka neposlalo na pumpování žaludku," vysvětlil Dennis a dodal, že cestu do nemocnice by si v Praze zažít nechtěl.

Přestože lidí bude v ulicích zřejmě méně oproti rokům před pandemií, záchranáři jsou na vyšší počet zranění, otrav alkoholem nebo předávkování, spojených s oslavami příchodu nového roku, připraveni. Na Václavském náměstí už staví provizorní záchranářský stan.

Pro Martina a jeho partnerku z Drážďan měla dnes Praha jiný význam, jelikož se v české metropoli ve čtvrtek zasnoubili. "Přijeli jsme sem včera strávit předsilvestrovský čas sami a dnes po čtvrté nám jede vlak domů, kde budeme už půlnoční oslavy trávit s přáteli," řekl. Pokud jejich vlak nebude mít zpoždění, pak do zemského hlavního města Saska dorazí už před sedmou večerní. "Vlaky pořád jezdí. Je to trochu, jako kdyby nekončil svět," dodal s úsměvem Martin.

Zeibura, který už v Praze trávil silvestrů mnoho, sice dříve pocházel z Londýna, ale na otázku, odkud je, odpověděl, že je "ze Žižkova přece". "Moje klasika je trávit Vánoce s rodinou a silvestra s kamarády. Preferuji menší domácí akce. Už mě nebaví chodit na silvestra do klubu, protože jsou skoro vždycky přeplněné lidmi, kteří jinak do klubu nechodí. Atmosféra tudíž bývá horší než normálně," řekl Zeibura plynnou češtinou s lehkým nádechem východomoravského nářečí.

"Nepouštím o půlnoci žádné petardy či ohňostroje, ale občas chodíme na Vítkov podívat se na ně," dodal Zeibura. Právě pyrotechnika je však něčím, co turisty může do Prahy lákat. Například v Německu se totiž letos kvůli pandemii nesmí před koncem roku vůbec prodávat.

Od loňska je ale v hlavním městě používání zábavní pyrotechniky zakázané na vybraných místech. Patří mezi ně památková rezervace, přírodní parky a chráněná území, okolí vodních toků a ostrovy, přehrady a hráze. Zákaz platí i v okolí trojské zoo a domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. Přehled míst je na webu magistrátu. V celém městě platí zákaz vypouštění takzvaných lampionů štěstí. Oproti minulým letům se přivítání nového roku v Praze obejde i bez ohňostroje pořádaného městem.