Turisté ve městech preferují slunné počasí bez vysokých teplot

Brno - Turisté ve městech preferují slunné počasí, ale bez vysokých teplot. Letní extrémy naopak mohou snížit celkovou spokojenost návštěvníků. Výzkum českých vědců a jejich amerického kolegy založený na údajích z jihočeských měst publikoval časopis Journal of Travel Research, oznámila ČTK Jitka Vanýsková z Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Odborníci z fakulty se dlouhodobě zabývají spokojeností s pobytem v českých turistických destinacích. Sledují, jak se vyvíjí a co ji ovlivňuje. "Jako jeden z mála vědeckých týmů na poli turismu však také porovnáváme jednotlivé destinace z hlediska spokojenosti jejich návštěvníků," uvedla Ida Rašovská, vedoucí Ústavu managementu na Mendelově univerzitě.

Při porovnávání údajů z jedné sezony vědci zjistili významně nižší spokojenost u návštěvníků jedné z nejoblíbenějších destinací jižních Čech. "Proto jsme pátrali, čím to může být, a zjistili jsme, že dotazování respondentů právě v tomto místě probíhalo shodou okolností téměř vždy, když nebylo ideální počasí," uvedl spoluautor výzkumu Petr Štumpf. Při další analýze dat z Českých Budějovic a Písku se ukázalo, že návštěvníci měst jsou spokojenější při nižších průměrných teplotách.

"Můžeme tedy říct, že při velkých vedrech návštěvníci měst budou méně spokojeni s pobytem. Co se však dalo očekávat, je poznání, že návštěvníci jsou více spokojeni při slunečném počasí. V Českých Budějovicích už se tím intenzívně zabýváme a plánujeme například rozšíření mlžítek pro ochlazení obyvatel i turistů a další předcházení vzniku tepelných ostrovů ve městě," uvedl Viktor Vojtko z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, který zároveň působí jako náměstek primátora.

Závěry výzkumu mohou mít dopad i na management destinací cestovního ruchu. "Pokud v současné době dochází k certifikaci destinačních společností a sleduje se jejich výkonnost, tak je potřeba brát ohled na to, co jsou tyto společnosti schopny ovlivnit svým působením," uvedla další spoluautorka výzkumu Kateřina Ryglová. Vliv počasí by podle ní mohl výsledky zkreslovat, proto je potřeba s ním počítat.