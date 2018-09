Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Dva turisté v Krkonoších v sobotu večer nabyli dojmu, že se na svazích pod Modrým dolem u Pece pod Sněžkou potkali s medvědem. Ze strachu z napadení dravou šelmou proto vylezli na stromy a zavolali o pomoc na linku 112. Policisté s horskou službou a myslivcem muže a ženu polské národnosti na stromech našli a následně je doprovodili do Pece pod Sněžkou. Údajný medvěd byl podle horské služby s největší pravděpodobností jelen v říji. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Lenka Burýšková.

Muže a ženu ve věku 27 a 26 let záchranáři nalezli před 22:00 v obtížně přístupném místě na příkrém svahu pod Modrým dolem. O pomoc si dvojice zavolala před 20:00. "Pátrání komplikovala také tma. Cizincům policisté následně pomohli sestoupat do Pece pod Sněžkou a doprovodit je do místa jejich ubytování," uvedla mluvčí.

Letos jde o druhou zprávu, že turisté v Krkonoších údajně viděli medvěda. V červnu medvěda se třemi mláďaty prý spatřil turista v odlehlé části polské strany Sněžky na stezce v Sowie Dolině. Správa Krkonošského národního parku tehdy označila možné pozorování medvěda za věrohodné. Poslední medvěd byl v Krkonoších na české straně uloven v roce 1802 v Obřím dole.

Pokud by se výskyt medvěda v Krkonoších potvrdil, šlo by o další velkou šelmu, která našla cestu zpět do nejvyšších českých hor. Po letech se v Krkonoších objevují i vlci, i když zoologové nepředpokládají, že by se tam usadili. Jde spíše o migrující jedince.