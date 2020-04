Turisté se podle asociace do Airbnb nevrátí dříve než za rok

Praha - Podnikatelé v krátkodobých pronájmech typu Airbnb čelí kvůli koronaviru vysokým ztrátám. Agentury zaměřené na tuto činnost mají měsíční propady o statisíce až miliony korun. Část nemovitostí je nyní v nabídce na tři měsíce, část na dlouhodobý pronájem. I po otevření hranic ale bude trvat, než se do České republiky vrátí zahraniční turisté, kteří jsou nejčastějšími hosty tohoto ubytování. Jejich opětovný nárůst se nedá očekávat dříve než za rok. ČTK to dnes sdělil předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí David Bureš.

Obor krátkodobých pronájmů v posledním měsíci podle Bureše zaznamenal masivní propouštění zaměstnanců. "Všechny agentury se snaží snížit náklady a domlouvají úlevu na nájemném od majitelů. Na tři měsíce se to často daří, ale delší horizont je nejasný," řekl dnes Bureš ČTK.

Část sektoru podle něj pracuje se střednědobými pronájmy, ale bez zahraničních turistů se podle něj oboru dařit nebude. Ubytování typu Airbnb využívají v tuzemsku nejčastěji Němci, Američané a Britové. Tyto státy jsou podle Bureše koronavirem hodně zasažené a jejich návrat ve vysokých počtech se proto nedá v blízké době předpokládat. "Navíc se očekává, že mnoho nízkonákladových aerolinek to nepřežije, takže bude problém i s levnou dopravou a tím vzniknou nové bariéry, které zpomalí rychlý návrat turistů do země," doplnil.

Platforma Airbnb vyčlenila 250 milionů dolarů, aby pomohla hostitelům kompenzovat ztráty v souvislosti s koronavirem. Bude jim proplácet 25 procent storno poplatků ze zrušených rezervací s plánovaným příjezdem od 14. března do 31. května. Podle Bureše to však bude jen malá záplata. Airbnb mimo jiné začalo zdravotníkům nabízet ubytování zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Podle společnosti se do této akce zapojilo přes 40.000 hostitelů.

V ČR se přes platformu Airbnb podle údajů služby a Českého statistického úřadu (ČSÚ) předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115.000 Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze.

V klasických hromadných ubytovacích zařízeních v Praze turisté dle ČSÚ stráví zhruba 2,5 dne. Podle statistik společnosti easyBNB nabízející krátkodobá ubytování je průměrný pobyt hostů v tomto typu ubytování přes 3,5 dne. "Pouze dvě procenta našich hostů zůstávají jen na jednu noc, téměř polovina v Praze stráví 3 až 4 noci. Jedním z důvodů, proč naši hosté zůstávají déle, je nižší cena - za cenu hotelu získají jednu i dvě noci navíc. A také častěji než dříve přijíždějí i z profesionálních důvodů," vysvětlil výkonný ředitel easyBNB Kevin Gestin. Delší pobyty podle dat easyBNB preferují Američané a Izraelci, dříve odjíždějí Číňané a Korejci.

Na Airbnb si v posledních letech častěji stěžují lidé, kteří žijí v blízkosti pronajímaných nemovitostí. Podobně jako další služby v oblasti takzvané sdílené ekonomiky je navíc pronájem přes Airbnb často spojován s porušováním předpisů a neplacením daní. Airbnb čelí i kritice, že přispívá k růstu cen nemovitostí.