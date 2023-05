Turisté se dnes vydají na trasy 56. ročníku pochodu Praha-Prčice

Praha - Příznivci turistiky se dnes vydají na trasy 56. ročníku dálkového pochodu Praha-Prčice. Podobně jako loni byla nutná elektronická registrace předem. Trasy pro pěší měří od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část tras je vyhrazena pro cyklisty.

České dráhy vypraví na trati z Prahy přes Benešov a Olbramovice do Tábora a Sedlčan posilové vlaky a zvětší kapacitu ostatních pravidelných spojů. Z cíle v Prčici pojede kyvadlová doprava do železniční zastávky Heřmaničky. Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic bude zajištěn autobusy odjíždějícími z náměstí v Sedlci. Podrobnosti se zájemci dozvědí na webových stránkách www.praha-prcice.cz.

Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966, kdy se kolem 500 turistů vydalo překonat vzdálenost 100.000 loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům. V době covidové pandemie se akce nekonala. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 17.500 lidí.