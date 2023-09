Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá místa v Č. Švýcarsku

Hřensko (Děčínsko) - Turisté se další tři měsíce nedostanou na některá loňským rozsáhlým požárem zasažená místa v národním parku České Švýcarsko. Opatření obecné povahy platné od 1. října do 31. prosince vydal děčínský magistrát. Zákaz měl původně platit do soboty 30. září. Magistrát ho prodloužil, protože nadále hrozí nebezpečí pádu stromů, kamenů nebo jejich částí, a to nejen kvůli poškození požárem, ale i kvůli kůrovci.

O prodloužení zákazu vstupu, který trvá od začátku července, požádala správa národního parku. Trvá tak nadále zákaz vstupu na Gabrielinu stezku nebo do okolí Edmundovy soutěsky či do Pravčického dolu. Samotné trasy u Edmundovy soutěsky jsou v majetku obce Hřensko, která zde provozuje plavbu na loďkách. Starosta Zdeněk Pánek (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná) dnes ČTK řekl, že turisté se na ně nedostanou. "Nebezpečí pádu stromů a kamenů nadále trvá a pokud bychom tam někoho pustili, tak jde všechno za námi," uvedl. Kvůli tomu, že je Edmundova soutěska po požáru uzavřená, přichází obec o peníze. "Chceme, aby příští sezona byla sezonou poslední, kdy bude soutěska uzavřená," dodal.

Národní park zajistil rozsáhlým zásahem bezpečnost pohybu návštěvníků na trase od Hřenska k Pravčické bráně po takzvané Mlýnské cestě, která nahradila uzavřenou Gabrielinu stezku. Turisté se bezpečně dostanou také podél trasy z Mezné do Divoké soutěsky. V případě Edmundovy soutěsky správa parku čeká na podklady k pilotnímu zásahu.

K prodloužení opatření obecné povahy už dřív mluvčí správy parku Tomáš Salov uvedl, že začíná nebezpečnější období než v létě. "Lze předpokládat větší množství srážek, vítr, sníh," řekl. Dodal, že hrozba pádů stromů a kamenů je tak vyšší.

Další opatření obecné povahy vydané ministerstvem životního prostředí souvisí s omezením vstupu do lesa na území národního parku v závislosti na aktuálně platném stupni požárního nebezpečí, které vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav. Takzvaný návštěvnický semafor rozlišuje běžnou situaci, při které neplatí žádná opatření, při nízkém stupni požárního nebezpečí platí noční zákaz vstupu do lesa a v případě vysokého stupně požárního nebezpečí je kromě nočního zákazu vstupu do lesa omezen pohyb návštěvníků pouze na značené turistické trasy.

Požár v národním parku České Švýcarsko vypukl loni v noci na 24. července. Byl to dosud nejrozsáhlejší lesní požár v ČR. Zasáhl přes 1000 hektarů. Jeho likvidace byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci.