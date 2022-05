Turecko plánuje vrátit do Sýrie milion lidí, kteří uprchli před občanskou válkou

Ankara - Turecko plánuje vrátit do Sýrie jeden milion lidí, kteří ze země uprchli před občanskou válkou. Uvedl to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Lidé by se měli vrátit do oblastí na severu Sýrie, které mají pod kontrolou síly spřátelené s Ankarou. Do Turecka přišlo zhruba 3,6 milionu syrských uprchlíků, informovala agentura AFP.

Turecké úřady již dříve uvedly, že do oblasti na severu Sýrie se vrátilo na půl milionu syrských uprchlíků. Jde o oblasti, které Turecko dobylo se svými syrskými spojenci. Například ve městě Afrín se tak stalo v roce 2018 na úkor kurdských milicí, z oblastí tak musely odejít tisíce Kurdů.

"Připravujeme nový projekt, jenž umožní dobrovolný návrat milionu syrských bratrů a sester, které přijala naše země," řekl Erdogan ve videozdravici při předání jednoho tisíce obytných buněk v Sýrii. Turecké úřady se částečně podílejí na obnově domů a infrastruktury v oblastech pod kontrolou spřátelených sil.

Turecko tvrdí, že návrat uprchlíků do Sýrie je dobrovolný. Tlak na uprchlíky v zemi se ale zvyšuje. Turecká opozice vládu pravidelně vyzývá, aby do vlasti vrátila miliony Syřanů. Nacionalistická Strana národní akce (MHP) vyzvala vládu, aby neumožnila návrat Syřanů, kteří odcestovali do Sýrie oslavit svátky íd al-fitr, které zakončují posvátný islámský měsíc ramadán. MHP je Erdoganovým spojencem.

Napětí roste i mezi uprchlíky a Turky v situaci, kdy země čelí závažným ekonomickým problémům, například velmi vysoké inflaci. Podle AFP se dá očekávat, že se uprchlíci stanou jedním z důležitých témat kampaně před prezidentskými volbami plánovanými na v příští rok.

Turecko v posledních letech přijalo na svém území na pět milionů uprchlíků, z nichž asi 3,6 milionu přišlo ze Sýrie. V roce 2016 Ankara podepsala dohodu s Evropskou unií, v rámci které zadržuje většinu uprchlíků na svém území, aby nepokračovali dál do EU.