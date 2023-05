Turci v parlamentních a prezidentských volbách rozhodují, zda skončí Erdogan

Ankara - V Turecku se hlasuje v prezidentských a parlamentních volbách, které by mohly ukončit dvacetiletou vládu autoritářského prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Podle průzkumů by mohl už v prvním kole prezidentských voleb Erdogana porazit dlouholetý lídr opozice Kemal Kiliçdaroglu, jehož podporují všechny velké opoziční strany.

Fotogalerie

Volební místnosti se otevřely v 07:00 SELČ a zavřou se v 16:00 SELČ. První výsledky se očekávají zhruba čtyři hodiny poté. Pokud nikdo nezíská přes 50 procent hlasů, uskuteční se druhé kolo prezidentských voleb 28. května.

Nyní devětašedesátiletý Erdogan byl od roku 2003 premiérem a od roku 2014 je prezidentem. Čtyřiasedmdesátiletý Kiliçdaroglu je kandidátem bloku šesti stran zvaného Národní aliance, v němž je i jeho Lidová republikánská strana (CHP), nyní druhá největší parlamentní formace. Podporu má ale i od opoziční prokurdské Lidové demokratické strany (HDP), která do voleb nevyslala vlastního kandidáta.

"Všem nám chyběla demokracie. Chybělo nám být spolu, chybělo nám vzájemné porozumění," řekl u volební urny hlavní Erdoganův sok Kiliçdaroglu. "Uvidíte, jaro se do této země vrátí, a dá-li Bůh, bude trvat navždy," dodal.

Erdogan zemi a její demokracii popřál "příznivou budoucnost". "Je důležité, aby všichni voliči bez obav odevzdali své hlasy... a ukázali tak sílu turecké demokracie," dodal. Podle agentury DPA může dnes své hlasy odevzdat zhruba 61 milionů voličů.

V případě parlamentních voleb jsou hlavními favority Lidová aliance, jejíž hlavní silou je Erdoganova Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) a dvě opoziční koalice. Nejvíce hlasů by podle předvolebního průzkumu respektované agentury Konda získal Erdoganův blok s 44 procenty hlasů. Národní alianci, jejíž součástí je i Kiliçdarogluova Lidová republikánská strana (CHP), přisuzuje sondáž 39,9 procenta hlasů. Do parlamentu by se dostala i prokurdská Aliance práce a svobody, pod jejíž hlavičkou kandidují politici HDP, a to se zhruba 12 procenty hlasů.

V provincii Diyarbakir na převážně kurdském jihovýchodě země, který v únoru postihlo ničivé zemětřesení, někteří voliči médiím řekli, že hlasovali pro opozici, další ale dali hlas Erdoganovi. "Země potřebuje změnu," řekl 26letý Nuri Can. Kiliçdaroglua volil kvůli hospodářské krizi, se kterou se Turecko potýká. "Po volbách bude za dveřmi opět ekonomická krize, takže jsem chtěl změnu," řekl.

Jedenapadesátiletý Hayati Arslan dal svůj hlas současnému prezidentovi. "Ekonomická situace země není dobrá, ale stále věřím, že Erdogan tuto situaci napraví. Prestiž Turecka v zahraničí s Erdoganem výrazně stoupla a já si přeji, aby to pokračovalo," řekl.

Podle agentury DPA je zájem o volby velký, na mnoha místech - například v Istanbulu - se u volebním místností tvořily fronty.

Kurdští voliči, kteří tvoří 15 až 20 procent oprávněných voličů, budou hrát klíčovou roli, píše agentura Reuters. Je podle ní však nepravděpodobné, že by opoziční Národní aliance získala parlamentní většinu.

Mnoho lidí v provinciích postižených únorovým zemětřesením, při kterém zahynulo přes 50.000 lidí, vyjádřilo hněv nad pomalou reakcí vlády. Existuje ale jen málo důkazů, že by to výrazně změnilo preference při volbách, uvádějí agentury.