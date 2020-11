Turbo k blížícímu se čtyřicátému výročí kapely vydali nové album

Praha - Nové album skupiny Turbo Noční dravci si populární poprocková kapela nadělila ke 40. výročí svojí existence, které oslaví v příštím roce. Opožděné křty plánuje na větších koncertech na jaře, protože musela kvůli pandemii přeložit všechna svá vystoupení na rok 2021. Novinkou chce Turbo navázat na své velké hity Hráč, Chtěl jsem mít nebo Láska z pasáží. V rozhovoru s ČTK to uvedl zpěvák a skladatel Miroslav Chrástka.

Podle Chrástky jsou texty jako Láska z pasáží nadčasové a mají co říct i mladým posluchačům. "Díky tomu, že vyrostli na hudbě Turba, kterou jim předali rodiče, vídáme mladé lidi na svých koncertech. Turbo není hiphopová kapela nebo nějaké techno. Je to muzika, která vychází z rockových základů, akorát má teď zvuk současné doby, který nebylo možné docílit dokud nebyla ve studiích taková technika jako dnes. A myslím, že na nové desce je díky Jirkovi Paškovi obrovský posun ve zvuku. Co se týká aranží, udělal velký kus práce Karel Mecner," řekl Chrástka.

Na nové nahrávce šest ze třinácti skladeb otextoval Ladislav Vostárek, slova ostatních písní jsou dílem Vladimíra Kočandrleho. Vostárek, který v minulosti stál za úspěchem skupiny Katapult, se k Turbu vrátil po pauze způsobené úmrtím jeho manželky. "Rádi jsme na něho počkali. Věděli jsme, že o muziku nechce přijít. Turbo vždy mělo skvělé textaře jako jsou Vladimír Mertlík nebo Vláďa Kočandrle, ale Vostárek má rukopis, kterým dokáže oslovit masu lidí a jeho texty už v některých případech zlidověly," konstatoval Chrástka.

Bývalý člen kapel Skelet, MacBeth nebo 0609 Chrástka v roce 2002 v Turbu nahradil předčasně zesnulého lídra Richarda Kybice, se kterým byl v počátcích neustále srovnáván. "Začátky byly ultramegatěžké. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo ten tlak nezažil na vlastní kůži. Nastaly i těžké momenty, kdy jsem to chtěl zabalit, ale vždycky jsem se z toho nějak vyspal. A když se kalendář Turba začal plnit koncerty, nedalo se z toho vlaku už vystoupit," uvedl autor hudby na novém albu. "Samozřejmě, když jsem pak zaznamenal pochvalné hlasy, bylo to obrovské zadostiučinění a motivace pokračovat. Letos na podzim jsem v kapele už 18 let, to už není záskok, jsem s Turbem srostlý," dodal.

Přestože Turbo příští rok oslaví 40. výročí svého vzniku, neplánuje při této příležitosti vydání žádného výběru hitů. "Kolem Turba už bylo různých best of tolik, že by to bylo plácnutí do několikrát rozčeřené vody. I když je pořád z čeho brát, možná existuje několik nevydaných skladeb a písně, kterým nebyla věnována taková pozornost, jakou by si zasloužily. Kapela si ale myslí, že není proč se zabývat nějakou kompilací, když jsme našli potenciál na novou desku. A myslím, že pokud nám bude sloužit zdraví, tak do dvou let přibude další nová nahrávka," dodal Chrástka.

Poprocková skupina Turbo vznikla v roce 1981. Formace byla populární zejména v prvním desetiletí své existence, kdy obsazovala přední místa v anketě Zlatý slavík. Tehdy jí vyšly například LP tituly To bude, pánové, jízda, exportní Heavy Waters, Hráč, Turbo 88 či Parta. Poté se skupina na několik let odmlčela. Na koncertní pódia se vrátila koncem 90. let. V květnu 2003 prohrál spoluzakladatel a lídr kapely Kybic svůj boj s rakovinou. Skupinu doplnil kytarista a zpěvák Chrástka, který s Turbem hostoval již v osmdesátých letech.