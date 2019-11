Tsitsipas vyřadil na Turnaji mistrů Federera a je ve finále

Londýn - Řecký tenista Stefanos Tsitsipas postoupil při svém debutu na Turnaji mistrů do finále. Jednadvacetiletý talent vyřadil o sedmnáct let staršího šestinásobného šampiona Rogera Federera ze Švýcarska 6:3, 6:4.

O druhé místo ve finále závěrečného turnaje sezony pro osmičku nejlepších tenistů se utká obhájce titulu Alexander Zverev z Německa s Rakušanem Dominicem Thiemem. Jejich duel začne v Londýně ve 21:00 SEČ.

"Jsem na sebe dneska pyšný. Odvedl jsem skvělý výkon a lidi byli úžasní," řekl první řecký účastník Turnaje mistrů v historii a nejmladší finalista za posledních deset let na kurtu. "Pamatuju se, jak jsem to jako kluk sledoval a ani jsem nepomyslel na to, že bych tu jednou stál. Ale stalo se, sny se plní," dodal.

Nejmladší účastník letošního ročníku Tsitsipas, jenž vloni ovládl závěrečný turnaj nadějí NextGen, uspěl ve čtvrtém zápase proti Federerovi podruhé a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. Dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi překazil útok na jedenáctou finálovou účast, Federer ztroskotal v semifinále potřetí za sebou.

Tsitsipas odvrátil jedenáct z dvanácti brejkbolů a může se stát sedmým debutantem v historii, který na Turnaji mistrů získá titul. "Snažil jsem se to Rogerovi neusnadňovat, hrál výborně. Byl jako vždycky velkou inspirací. Hrát proti němu je velká čest a dnešní vítězství je pro mne asi největší zážitek celé sezony," dodal.

Výsledky tenisového Turnaje mistrů v Londýně

(tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (6-Řec.) - Federer (3-Švýc.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - semifinále:

Klaasen, Venus (5-JAR/N. Zél.) - Cabal, Farah (1-Kol.) 6:7 (5:7), 7:6 (12:10), 10:6.