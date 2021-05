Tržby ve službách v 1. čtvrtletí klesly nejvíce v cestovním ruchu

Do ubytovacích zařízení v Praze přijelo v letošním prvním čtvrtletí 82.109 turistů. V meziročním srovnání to představuje propad o 92,9 procenta. V hotelech, penzionech a kempech ubylo hlavně zahraničních hostů, jejichž počet v metropoli klesl o téměř 97 procent. Z Česka přijela do hlavního města necelá čtvrtina návštěvníků oproti prvnímu kvartálu loňského roku. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Stejně jako počet návštěvníků se propadl i počet přenocování v pražských ubytovacích zařízení. V letošním úvodním čtvrtletí v nich hosté strávili 193.538 nocí, o skoro 93 procent méně než ve stejném období loni.

V celém Česku se v prvním čtvrtletí ubytovalo 282.000 lidí, proti loňsku o 91,1 procenta méně. Kvůli epidemii koronaviru se snížil také počet noclehů o 88,2 procenta na 1,1 milionu nocí.