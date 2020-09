Tržby v maloobchodě v červenci vzrostly téměř o dvě procenta

Praha - Tržby obchodníků v Česku očištěné o kalendářní vlivy se v červenci meziročně zvýšily o 1,9 procenta. Meziměsíčně vzrostly o 1,8 procenta. Rostly hlavně prodeje nepotravinářského zboží. Naopak v prodeji motorových vozidel přetrval meziroční pokles. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V červnu tržby v maloobchodě podle revidovaných údajů klesly meziročně o 1,4 procenta.

Bez sezonního očištění vzrostly v červenci tržby obchodníků o tři procenta ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. "Nejvyšší růst si dlouhodobě udržuje prodej prostřednictvím internetu, avšak tempa růstu se mírně snižují a zákazníci se postupně vracejí do kamenných obchodů," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. Prodeje z e-shopů a zásilkových obchodů vzrostly meziročně o 20,9 procenta.

Růst tržeb v červenci zaznamenal zejména sortiment nepotravinářského zboží. "Například prodejnám s výrobky pro kulturu a sport vzrostly tržby o více než deset procent," sdělila Boušková. O desetinu více než loni utržili prodejci počítačů a komunikačních zařízení. Tržby za výrobky pro domácnost stouply o 7,3 procenta. Za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické výrobky zákazníci utratili meziročně o 2,8 procenta více. Naopak specializované prodejny s potravinami zaznamenaly podle statistiků pokles tržeb o 6,7 procenta.

V červenci se nadále nedařilo prodejcům aut. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel byly oproti loňskému červenci nižší o 10,5 procenta. Tržby za opravy se snížily o 6,2 procenta, za prodej motorových vozidel, včetně náhradních dílů, byly nižší o 11,6 procenta.

Analytici: Červencové výsledky maloobchodu pozitivně překvapily

Červencové výsledky maloobchodu pozitivně překvapily. Další obnova poptávky bude s ohledem na vývoj mezd a nezaměstnanosti ale spíše pozvolná. Vyplývá to z reakcí oslovených analytiků pro ČTK. Podle nich by se za celý rok maloobchod mohl propadnout až o tři procenta, někteří ekonomové však předpovídají stagnaci, nebo dokonce mírný růst. Přesto předpokládají nejslabší výsledek za mnoho let.

V červenci byl mezi lidmi podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky patrný nárůst optimismu, který se projevil na jejich ochotě utrácet. Analytici podle něj v červenci v průměru čekali stagnaci tržeb. "V Komerční bance jsme počítali s nárůstem o 0,1 procenta," řekl.

U prodejů aut nadále pokračoval pokles a meziročně byly nižší o 10,5 procenta. Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera se ve srovnání s předchozími měsíci, kdy tržby klesaly meziročně mezi 35 a 45 procenty, v červenci jedná o zlepšení. "V srpnu se ale dynamika opět zhorší. To naznačily nové srpnové registrace, které meziročně prohloubily svůj pokles z červencových devíti procent na 34 procent. Přitom v červnu se zdálo, že se prodeje aut začínají postupně zlepšovat, poslední dva měsíce však tento trend nepotvrdily," uvedl.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes spolu s údaji za maloobchod zveřejnil i výsledky za ubytování a stravování. Podle analytiků se potvrdilo, že česká klientela nedokázala nahradit zahraniční turisty. Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka tržby hotelů a penzionů v červenci meziročně klesly o 49,4 procenta. V případě restaurací je podle něj situace méně dramatická, když tržby klesly o 12,2 procenta. Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour upozornil, že restauratéry postihuje rozšíření práce z domova, což se negativně projevuje v tržbách za obědy.

Práce z domova poznamenala podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka i oděvní společnosti. Klesla kvůli ní poptávka po nákupu formálních oděvů. "Naopak poptávka po tričkách či polokošilích vykázala vyšší míru stability. Oděvním a obuvním společnostem škodí propad cestovního ruchu, protože turisté tvoří důležitou část poptávky," vysvětlil.

Růst spotřeby bude podle analytika ČSOB Petra Dufka nadále spíše utlumený. "Pro letošní rok počítáme s reálným růstem tržeb obchodníků, bez motoristického segmentu, o necelé jedno procento. Půjde zřejmě o nejslabší výsledek od roku 2012," uvedl. Podle Brožky se spotřebitelská důvěra v červenci zvyšovala, ale v srpnu opět klesla. "Nikdo nemá jistotu, co se bude dít v případě zhoršení epidemiologické situace. Jak různá hygienická opatření zasáhnou běžný život," řekl. Za celý rok tak předpokládá pokles maloobchodních tržeb o tři procenta.

Seidler je v případě celkového letošního vývoje větší optimista. "Za celý letošní rok konsensus trhu předpokládá propad maloobchodních tržeb bez automobilů o dvě procenta. Poslední hodnoty však naznačují, že by vývoj mohl být příznivější a tržby by mohly spíše stagnovat, případně i mírně růst. V minulém roce rostly o 4,8 procenta," uvedl.