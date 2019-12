Tržby rostly obchodníkům o prvním adventu až o desítky procent

Praha - Obchodníci o prvním adventním víkendu zaznamenali nárůst prodeje proti běžnému víkendu až o desítky procent. Důvodem je podle nich začátek předvánočního období, ale i souběh se slevovou akcí Black Friday. Zvýšený zájem zaznamenaly obchody především o hračky, potřeby na pečení nebo potraviny. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytli obchodníci.

"Nárůst předvánoční poptávky celkově zvýšil obrat Globusu o 30 procent," uvedla mluvčí Globusu Rita Gabrielová. Zájem měli lidé především o hračky, elektroniku, sportovní potřeby, prémiový alkohol, cukrovinky nebo vánoční výzdobu. "V těchto dnech jsou v kurzu také veškeré potřeby na pečení - mouky, tuky, cukry, ořechy, čokolády, polevy nebo suché plody. Kromě běžných surovin se lidé hodně zajímají i o hotová těsta z naší vlastní pekárny," dodala.

Obchodní řetězec Tesco podle mluvčího Václava Koukolíčka zaznamenal zvýšený zájem při nakupování především u hraček, domácích potřeb, oblečení a u potravin potřeby na pečení.

Nárůst tržeb o 30 procent proti jiným víkendům zaznamenaly i obchodní řetězce s hračkami Bambule a Sparkys. "Zatímco v předchozích letech začínala vánoční sezóna už na konci října, letos odstartoval opravdové vánoční nakupování teprve týden slev Black Friday," uvedl mediální zástupce obchodů Jakub Koutek. Za letošní hit Vánoc označil sliz v jakékoliv formě, želvy Ninja a interaktivního plyšového bernardýna Sambu.

Tradice výprodejové akce Black Friday pochází z USA. Je to neformální název pro den nebo období, kdy se obchodníci snaží nalákat zákazníky na velmi nízké ceny. Podle analýzy nákupního rádce Heureka.cz však vždy neplatí, že by bylo v listopadu zboží levnější než v jiných měsících roku.

"Tržby i návštěvnost obchodních domů Ikea v České republice vzrostly o několik procent v porovnáním s běžným víkendem," uvedla manažerka prodeje Ikea Česká republika Eleni Kliamenakiová. Zatímco v listopadu podle ní zákazníci nakupují větší nábytek, se začátkem adventu už se soustředí více na detaily. Větší zájem mají o menší kusy nábytku, potřeby pro stolování a vaření, vánoční dekorace, svíčky nebo čokoládový adventní kalendář s dárkovými kartami.

Nákupní centrum s oblečením a módními doplňky Freeport Fashion Outlet v Hatích na Znojemsku zaznamenalo ve srovnání s loňskem desetiprocentní nárůst tržeb. "Vyšší prodeje oděvů byly taženy i víkendovou slevovou akcí Black Friday. O víkendu naše centrum navštívilo kolem 25.000 lidí," uvedl ředitel centra Jan Procházka. Útraty Čechů za oblečení a módu by podle něj měly růst po celou vánoční nákupní sezónu.

"Tržby za první adventní víkend vzrostly ve srovnání s prvním adventním víkendem v loňském roce o 4,3 procenta," uvedl tiskový mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Ještě větší nárůst tržeb než kamenné obchody zaznamenaly e-shopy, což bylo podpořeno především akcí Black Friday. "Výsledkem je rekordní víkend v historii firmy. Tržby vyskočily proti předešlému měsíci o 120 procent, ve srovnání se stejným obdobím loni o 45 procent," uvedla ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková. Češi podle ní nakupovali nejvíce potraviny a delikatesy. Z dražších položek šlo o degustační zážitky a wellness pobyty. Online supermarketu Rohlik.cz stouply v prvním adventním víkendu tržby o 50 procent ve srovnání s letošním průměrem. "Letos očekáváme rekordní prodeje za vánoční svátky. Lidé u nás nakupují zejména hotové cukroví, těsta na vaření od řemeslných cukrářů a další kvalitní potraviny. Ukazuje se, že zákazníci místo tlačenic v obchodech raději volí nakupování přes internet s doručením do dvou hodin od objednání," uvedl komerční ředitel firmy Olin Novák.

Obchodní řetězec Globus o adventu opět zavede hodinu nakupování bez hudby. Každý den od 2. do 23. prosince v době nákupní špičky od 18. do 19. hodiny všech patnáct hypermarketů Globus ztichne. "Hodina ticha je už tradičním pozdravem Globusu pro všechny naše zákazníky, kteří chtějí přípravu na vánoční svátky absolvovat ve větším klidu. Je to současně i benefit pro naše kolegy v hypermarketech, kteří během své práce a vánoční nákupní špičky slyší hudbu celý den," uvedla Gabrielová.