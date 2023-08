Tržby OpenAI by v příštích 12 měsících mohly dosáhnout jedné miliardy USD

New York - Společnost OpenAI je na cestě k dosažení ročních tržeb ve výši jedné miliardy USD (22,2 miliardy Kč) v nadcházejících 12 měsících, protože podniky zavádějí technologii ChatGPT, robota s generativní umělou inteligencí (AI), který odstartoval vlnu investic do umělé inteligence. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informovaný zdroj.

Startup podporovaný softwarovým gigantem Microsoft má podle zdroje nyní měsíční tržby kolem 80 milionů USD. Server The Information uvedl, že loni firma při vývoji GPT-4 a ChatGPT prodělala zhruba 540 milionů USD a předpokládá, že letos se jí podaří dosáhnout příjmu 200 milionů USD. Loni to bylo jen 28 milionů USD.

OpenAI je považována za jednu z několika firem, které stojí v čele rozvoje generativní AI, a je důležitým barometrem širších výdajů za konverzační AI. Generativní AI dokáže vytvořit obsah, od videí po poezii, z několika jednoduchých uživatelských příkazů. Od listopadu, kdy OpenAI prvně představila svého chatovacího robota, spolupracuje s řadou společností, od začínajících firem po velké korporace, aby tuto technologii začlenily do svých podniků a produktů.

Tento měsíc spustila firma verzi ChatGPT pro korporace s přidanými funkcemi a ochranou soukromí. Je to zatím nejvýznamnější snaha OpenAI přilákat širokou škálu firemních zákazníků a zvýšit tržby svého nejznámějšího produktu. Spuštění ChatGPT Enterprise je krokem vpřed v plánech vydělat na chatovacím robotu, který je nesmírně populární, ale jeho provoz je velmi nákladný, protože robustní modely AI vyžadují velký výpočetní výkon.

OpenAI již dříve zavedl některé platby, aby mu ChatGPT generoval výnosy, například prodej prémiového předplatného a nabídku placeného přístupu k aplikačnímu programovacímu rozhraní API, které umožní vývojářům integrovat chatovacího robota do jiných aplikací.

Microsoft v lednu investoval do OpenAI více než deset miliard USD. Investoři považují generativní AI, která je schopná vytvářet nový obsah nebo data, za další velkou oblast růstu technologických společností.