Trutnov má opět památník legionářů s historickou pamětní deskou

Trutnov - Třicetitisícový Trutnov obnovil památník legionářů s historickou pamětní deskou, o níž se dřív předpokládalo, že ji zničili nacisté. Kopie bronzové pamětní desky roty Nazdar, která za první světové války bojovala ve Francii, byla dnes odhalena ve stejnojmenné ulici Roty Nazdar. Slavnostnímu aktu přihlíželo asi 120 lidí, řekla ČTK mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. Obnovený památník je u bývalých kasáren, v nichž dnes sídlí Policie ČR.

"Na počátku obnovy památníku stála velká náhoda, a to, když se podařilo nalézt pamětní desku, která byla považována za zničenou. Nebýt ochoty dělat něco navíc, tak bychom to nikdy nedotáhli do úspěšného konce. Památník by nevznikl především bez silné spolupráce legionářů, města a Policie ČR," řekl ČTK trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Podle něj je stále potřeba si připomínat, že existence samostatného demokratického státu není samozřejmá. "Jména na desce patří legionářům, kteří byli ochotni bojovat a umírat za stát, který v té době ještě neexistoval. Idea samostatného Československa byla pro ně silným motivem k tomu, aby dělali mimořádné věci," řekl Eichler.

Památník legionářů s historickou pamětní deskou má Trutnov po 85 letech. V roce 1938 byla deska demontována a následně několikrát změnila místo. V roce 2020 byla deska náhodně objevena v depozitáři ve sklepě muzea v Jaroměři. Originál desky o váze 186 kilogramů je nyní v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Autorem díla byl sklářský výtvarník a pedagog Božetěch Medek, který v Trutnově sloužil u hraničářského praporu.

Součástí dnes odhaleného památníku je tedy kopie, věrný odlitek historické pamětní desky. Zobrazuje reliéf prvního praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka se jmény padlých bojovníků v bitvě u Arrasu v roce 1915.

Deska je na původním kameni, na kterém byla na čas v roce 1938 instalována ve Špindlerově Mlýně. Kámen byl v roce 2020 ve Špindlerově Mlýně ze země vyzvednut a převezen zpět do Trutnova.

Součástí dnešní akce byl doprovodný program například s dobovými tábory roty Nazdar a hraničářského praporu s ukázkami vojenského výcviku a výzbroje legionářů a trutnovských hraničářů. Nechyběla ani ukázka zásahu a současné policejní techniky.