Trussovou v boji o post premiéra podpořil bývalý sok, zasadil ránu Sunakovi

Londýn - Britskou ministryni zahraničí Liz Trussovou podpořil v jejím úsilí stát se příští premiérkou někdejší sok v boji o vedení konzervativců Sajid Javid. Podle bývalého ministra zdravotnictví má Trussová nejlepší předpoklady k tomu, aby znovu sjednotila stranu. Javidova podpora zasadila další ránu kampani exministra financí Rishiho Sunaka, který s Trussovou o post ministerského předsedy soupeří, napsal dnes list The Guardian.

Javid se minulý měsíc ucházel o post příštího lídra Konzervativní strany, ale ještě před prvním kolem hlasování svou kandidaturu stáhl. Politik na středečním předvolebním mítinku v Cardiffu uvedl, že Sunakovy plány by mohly ze Spojeného království učinit "ekonomiku se středními příjmy". S výzvami dnešní doby si podle něj lépe poradí Trussová.

Sunak a Javid byli kdysi považováni za blízké spojence, v minulosti spolu pracovali na ministerstvu financí. Po Javidově návratu do vlády se ale střetli kvůli výdajům na zdravotnictví.

Sunak ve středu zopakoval svá varování před inflací a znovu zaútočil na plány Trussové na okamžité snížení daní. Každý premiér, který by tímto krokem podpořil inflaci, by labouristům přisoudil příští volby, prohlásil Sunak. Podle Trussové ale její plánované snížení daní přinese lidem "okamžitou pomoc", a to už letos na podzim.

Sunak a Trussová se nyní ucházejí o přízeň až 200.000 řadových členů Konzervativní strany, jejichž hlasy rozhodnou o tom, kdo z nich se stane příštím předsedou toryů a britským premiérem. Vítěz bude oznámen 5. září, kdy premiér Boris Johnson opustí svůj úřad.

Podle průzkumu agentury YouGov má Trussová aktuálně podporu 60 procent konzervativců, zatímco Sunak jen 26 procent. Kandidáty dnes večer čeká debata na stanici Sky News.

Mluvčí Trussové uvedl, že její vize "rezonuje" s konzervativci. Ministryně proto bude pokračovat v cestách po zemi, aby se s nimi setkala. Dodal, že si "opravdu užívá možnost cestovat po zemi". Sunakův tým uvedl, že politik se od začátku kampaně zúčastnil více než 60 akcí a osobně hovořil s 5000 členy Konzervativní strany.