Washington/Praha - Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě přijme českého premiéra Andreje Babiše, oba dva přitom spojují politické skandály, touha po finančním zisku a také protiimigrační názory, kdy se vezou na vlně nacionalistické nostalgie. Dnes to napsal britský list The Guardian.

"Na vyšetřování údajných pochybení týkajících se jeho podnikatelského impéria reagoval tím, že se vykreslil jako oběť politického honu na čarodějnice. Útočí na vedoucí vyšetřovatele jeho případu a zároveň se podle svých kritiků potají snaží bránit vyšetřování. Role jeho dětí se také dostala do hledáčku," napsal The Guardian a upozornil, že tento popis nesedí jen na Trumpa, ale i na Babiše.

List čtenářům vysvětlil, že český premiér, který je druhým nejbohatším člověkem v Česku, má za sebou úspěšnou podnikatelskou kariéru, zároveň ale čelí obviněním ze střetu zájmů a podvodného čerpání peněz z fondů Evropské unie.

Ne ve všem jsou ale Babiš s Trumpem stejní. "(Babiš) je zcela jistě inteligentnější než Trump, rozhodně je lépe vzdělaný," citoval The Guardian Michala Musila z magazínu Reportér.

List uvedl, že Babiš si očividně užívá větší politické jistoty. Jako příklad zmínil případ Babišova syna Andreje mladšího, který loni v listopadu novinářům řekl, že ho otec nechal unést na Ruskem okupovaný Krym. Obliba Babiše, který tehdy čelil protestům a výzvám k rezignaci, naopak v průzkumech veřejného mínění vzrostla. Premiér se proti obvinění z únosu ohradil a poukázal na synovu duševní chorobu.

O Babišově popularitě svědčí podle The Guardianu i to, že kdyby se nyní konaly volby, premiérovo hnutí ANO by je takřka jistě vyhrálo. "Babiš, který se stal premiérem v roce 2017, nedávno řekl, že by ve funkci chtěl setrvat do roku 2025. To je cíl, který podle některých může ohrozit jen to, pokud by na vzkvétající české hospodářství náhle dopadla recese," napsal deník.

Jiří Pehe, ředitel pražské soukromé vysoké školy New York University in Prague, na kterého se The Guardian odvolává, hodnotí Babišův politický přístup jako oligarchický populismus. Odlišuje se totiž od více zideologizovaných směrů představitelů jiných postkomunistických východoevropských zemí, jako jsou maďarský premiér Viktor Orbán a předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński.

Zatímco předáci v Polsku a Maďarsku se zhlédli v krajně pravicovém nacionalismu a otevřeném konfliktu s Bruselem, Babiš zvolil spíše centristický kurz, kterým i přes nesouhlas s migrační politikou EU udržuje Česko v harmonii s evropským blokem.

Takový přístup ale může být od Babiše podle The Guardianu čistě pragmatický, určen obchodními zájmy a ne demokratickým přesvědčením. Agrofert, který premiér dříve vlastnil, předloni kvůli českému zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenského fondu a nemá na něj nyní žádný vliv, totiž spoléhá na unijní dotace. V dubnu se navíc očekává, že Evropská komise zveřejní výsledek šetření Babišova možného dotačního střetu zájmů.