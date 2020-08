Trump zakázal obchody s vlastníky TikToku a WeChatu

Washington - Americký prezident Donald Trump vydal exekutivní příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat. Trumpovo nařízení začne platit za 45 dnů, napsala agentura Reuters.

Šéf Bílého domu uvedl, že platforma TikTok může být využívána k dezinformačním kampaním ve prospěch čínské komunistické strany a že Spojené státy "musejí podniknout agresivní kroky proti majitelům TikToku, aby chránily svoji národní bezpečnost".

Aplikace pro sdílení videí TikTok patří společnosti ByteDance, WeChat firmě Tencent Holdings.

Trump nedávno pohrozil zákazem TikToku ve Spojených státech, pokud se ByteDance do 15. září nedohodne na prodeji svých aktivit ve Spojených státech s americkou společností Microsoft. Ta již potvrdila, že s ByteDance jedná a Trump avizoval, že pak už by mu TikTok nevadil, protože data amerických uživatelů by zůstala v USA a nehrozilo by, že se k nim dostane čínská vláda.

Agentura DPA napsala, že současným exekutivním příkazem Trump zvyšuje tlak na to, aby se obchod mezi Microsoftem a provozovatelem TikToku uskutečnil.