Trump v Davosu hovořil o rozmachu USA, Thunbergová kritizovala vůdce

Davos - Americký prezident Donald Trump dnes na úvod letošního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu hovořil o nevídaném hospodářském rozmachu Spojených států, který nastal za jeho vlády. Řekl také, že obchodní dohody, které Spojené státy uzavřely s Čínou, Mexikem a Kanadou jsou vzorem pro 21. století. Klimatická aktivistka Greta Thunbergová opět kritizovala světové vůdce za nečinnost.

"Jsme uprostřed ekonomického rozkvětu, jaký Spojené státy ještě nezažily," prohlásil Trump a dodal, že Spojené státy zažívají hospodářský růst a rozkvět. "Amerika opět vítězí," dodal.

Dalšímu rozvoji podle amerického prezidenta pomůže obchodní dohoda s Čínou, jejíž první fáze byla podepsána s Pekingem před týdnem, a také nová severoamerická dohoda o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem (USMCA). Ta nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994.

Prezident hovořil také o tom, že před jeho nástupem do Bílého domu analytici očekávali hospodářskou stagnaci či pokles, což se nepotvrdilo. Jako úspěchy své vlády prezident zmínil tvorbu sedmi milionů pracovních míst, snížení nezaměstnanosti na méně než 3,5 procenta a rázné snížení daní. "Americký sen je zpět a užitek z něj má hlavně střední třída," uvedl prezident.

Trump upozornil, že se zlepšila ekonomická situace napříč společnostní, včetně menšin. Do Spojených států se také ze zahraničí vracejí továrny, firmy pak zpět do USA znovu stěhují svá sídla.

Prezident rovněž řekl, že jeho vláda v USA pracuje na rekonstrukci právního státu a obnově svobod, které byly v minulosti omezeny. Prohlásil také, že Spojené státy se připojují k ekologické iniciativě WEF vysadit jeden bilion stromů.

Thunbergová opět kritizovala světové vůdce za nečinnost

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová ve svých dvou dnešních vystoupeních na 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) opět zkritizovala politické a ekonomické špičky světa, že pro zlepšení stavu klimatu zatím nic neudělaly. Přestože otázky klimatu a životního prostředí jsou dnes opakovaným tématem diskuzí, emise oxidu uhličitého se nesnížily, zdůraznila mladá Švédka v dopolední panelové diskuzi v Davosu. Odpoledne pak zopakovala svou pověstnou loňskou větu a prohlásila, že "náš dům je stále v plamenech".

Thunbergová vyzvala politiky a média, aby věnovali pozornost vědeckým závěrům. Pokud bude lidstvo pokračovat ve vypouštění uhlíkových emisí dosavadním tempem, nebude možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně oproti období před průmyslovou revolucí, řekla.

Na konferenci v Paříži v roce 2015 si na 200 států světa určilo za cíl udržet globální oteplování výrazně pod dvěma stupni Celsia oproti předindustriálnímu období, a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně.

"S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda," prohlásila Thunbergová. "Vím, že o tom nechcete psát ani mluvit, ale já ta čísla budu opakovat, dokud nezačnete," dodala.

"Už po zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia lidé umírají v důsledku klimatických změn. Na každém zlomku stupně záleží," uvedla Thunbergová, která tento měsíc oslavila sedmnácté narozeniny.

Podle Thunbergové je nyní především zapotřebí, aby světové společnosti, banky, instituce a vlády přestaly investovat do fosilních paliv a podporovat jejich těžbu a využívání. "Nechceme, abyste to udělali v roce 2050, 2030 nebo 2021. Chceme, abyste to udělali teď," řekla Thunbergová. "Náš dům je stále v plamenech a vaše nečinnost ty plameny každou hodinou dál rozdmýchává," dodala.