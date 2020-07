Trump se zmínil o možnosti odkladu prezidentských voleb

Washington - Donald Trump se dnes poprvé zmínil o možnosti odložit letošní listopadové prezidentské volby, přestože datum je zakotveno v zákoně. Šéf Bílého domu, opět bez důkazů, uvedl, že korespondenční hlasování bude zneužito k volebním podvodům, poznamenala agentura Reuters. Trumpovu myšlenku odsoudili zástupci demokratů, ale i řada republikánů, podle nichž prezident chtěl odpoutat pozornost od nepříznivých zpráv mimo jiné o stavu americké ekonomiky. Trumpovo vyjádření přišlo ve chvíli, kdy Spojené státy čelí podle Reuters nejzávažnější krizi současné generace: pandemii, jež si vyžádala životy více než 150.000 Američanů, a devastující recesi podpořené celostátními protesty proti policejní brutalitě a rasismu. Americký hrubý domácí produkt (HDP) podle dnešních zpráv klesl v přepočtu na celý rok o rekordních 32,9 procenta.

Data federálních voleb jsou v USA upravena federálními zákony. Prezidentské volby se mají konat každý čtvrtý rok, a to první úterý po prvním listopadovém pondělí, přičemž jakákoli změna data by musela být schválena Kongresem, včetně demokraty kontrolovanou Sněmovnou reprezentantů. Ústava zároveň neumožňuje odložit konec Trumpova současného mandátu, který připadá na poledne 20. ledna 2021. Agentura AP napsala, že i pouhý návrh odkladu voleb je výjimečný v zemi, která má historii pokojného předávání moci i v krizových dobách, jako například během velké hospodářské krize či druhé světové války.

Trump dnes na twitteru napsal: "S univerzálním hlasováním poštou (nikoliv hlasováním v nepřítomnosti, které je v pořádku) budou volby 2020 nejnepřesnějšími a nejvíce podvodnými v historii. Pro Spojené státy to bude velký trapas. Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně???"

Mluvčí Trumpovy kampaně později uvedl, že prezident svým tweetem pouze "vznesl otázku" ohledně možnosti odložit volby plánované na 3. listopadu. "Prezident pouze vznáší otázku ohledně chaosu, který vytvořili demokraté svým trváním na posílání hlasů poštou," uvedl Hogan Gidley v prohlášení, o kterém informovala televizní stanice CNN.

Republikánský guvernér státu New Hampshire Chris Sununu případný odklad voleb okamžitě odmítl: "V New Hampshiru se 3. listopadu volby konat budou. Konec příběhu. Náš hlasovací systém v NH je bezpečný a spolehlivý. Udělali jsme to správně 100 procent času po dobu 100 let - nebude to jiné ani tentokrát," uvedl. Podle republikánského senátora Lindseyho Grahama odklad voleb "není dobrý nápad".

Demokratka Zoe Lofgrenová, která předsedá výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled nad regulérností voleb, myšlenku odkladu voleb také odmítla. "Pouze Kongres může změnit datum voleb," sdělila v e-mailu agentuře Reuters. "Za žádných okolností nebudeme uvažovat o tom, že bychom tak učinili a ustoupili prezidentově neschopné a polovičaté reakci na koronavirovou pandemii, nebo že bychom propůjčili věrohodnost lžím a dezinformacím, které šíří ohledně způsobu, jakým mohou Američané bezpečně hlasovat," dodala.

Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by korespondenční hlasování v USA provázely rozsáhlé volební podvody, píše agentura AP. Pět států se již spoléhá výhradně na hlasování poštou a uvádí, že zavedly potřebná opatření, aby zajistily, že hlasování nebude narušeno nepřátelskými cizími aktéry. Odborníci na volby v USA tvrdí, že volební podvody jsou tam velmi neobvyklým jevem.

Trump se stále více snaží v předstihu zpochybnit regulérnost nadcházejících listopadových voleb, u kterých se očekává prudký nárůst korespondenčního hlasování vzhledem k pandemii covidu-19. Prezident již dříve označil možnost distančního hlasování za "největší" ohrožení svého znovuzvolení. Jeho kampaň a republikáni se soudí s cílem této praxi zabránit. Minulý měsíc Trump svým příznivcům v Arizoně řekl: "Podle mě to budou nejvíce zkorumpované volby v historii naší země".

Trump si podle AP nevede příliš dobře v předvolebních průzkumech mínění, podle některých by dokonce mohly být ve hře i státy, jejichž voliči se spíše přiklánějí k republikánům. Trump nedávno v rozhovoru s televizní stanicí Fox News odmítl slíbit, že přijme výsledky nadcházejících prezidentských voleb, a doplnil, že to neslíbil ani při těch minulých v roce 2016.

Většina amerických států dokončuje své plány na listopad. Kalifornie již oznámila, že pošle všem registrovaným voličům hlasovací lístky a zároveň jim umožní přijít volit i do volebních místností. Malý počet států hlasovací lístky poslal voličům i během primárek, od většiny se to ale na podzim čekat nebude. Voliči tak budou spíše muset požádat o možnost hlasovat v nepřítomnosti, pokud budou chtít volit z domova.