Trump se v posledním projevu rozloučil s prezidentskou funkcí

.Washington - Odcházející prezident USA Donald Trump se dnes v projevu rozloučil s prezidentskou funkcí a vyzval Američany k modlitbám za novou administrativu. Nezmínil však jménem svého nástupce Joea Bidena, jehož vítězství ve volbách stále výslovně neuznal, upozornila agentura Reuters.

"Tento týden uvádíme do úřadu novou administrativu a modlíme se za to, aby se jí podařilo udržet Ameriku bezpečnou a prosperující," řekl republikán v předtočeném projevu, v němž se poměrně nezvykle očividně držel připraveného textu. "Přejeme jim vše nejlepší a také chceme, aby měli štěstí - to je velmi důležité slovo," dodal prezident, který se jako první v moderní americké historii z vlastního rozhodnutí nezúčastní slavnostní inaugurace svého nástupce.

Trump v projevu vyzdvihl úspěchy své vlády, ke kterým podle něj patřilo například vystoupení z řady mezinárodních úmluv, včetně pařížské klimatické dohody z roku 2015. Chválil rovněž svoje diplomatické úspěchy na Blízkém východě, kde se jeho vládě podařilo zprostředkovat navázání oficiálních vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy.

Svoje čtyřleté působení v Bílém domě označil za zázrak a stejným slovem charakterizoval také rychlé nasazení vakcíny proti covidu-19, které by podle jeho slov jiné administrativě trvalo až deset let. Vývoj vakcíny společností Pfizer a BioNTech, kterou regulační úřady v USA schválily k použití jako první, přitom Trumpova vláda nepodporovala.

"Oživili jsme naše (mezinárodní) spojenectví a spojili jsme státy, aby se postavily Číně jako nikdy předtím," řekl Trump. "Jsem zvláště hrdý, že jsem prvním prezidentem za několik posledních desetiletí, který nezahájil žádnou novou válku," dodal.

Republikán rovněž prohlásil, že jej zhrozil útok na sídlo Kongresu z 6. ledna. Ten provedli Trumpovi příznivci, které prezident krátce předtím vyzval k pochodu na Kapitol a řekl jim ať "bojují hlava nehlava" proti údajným volebním podvodům, které se však prezidentovi nepodařilo dokázat před soudy. Trumpovi přitom původně trvalo asi den, než se proti násilnostem ohradil.

Prezident také zopakoval svoje předchozí tvrzení, že jeho hnutí bude v USA nadále pokračovat. Reuters však poznamenává, že prezident svůj odkaz výrazně pošpinil v posledních měsících svého prezidentství, kdy neustále opakoval nepodložená tvrzení o podvodech a snažil se všemi prostředky podrýt volební proces, ačkoliv podle státních i federálních úřadů volby proběhly bezproblémově.

"Odcházím z tohoto velkolepého místa s loajálním a radostným srdcem a optimistickým duchem a nejvyšší důvěrou, že naši zemi a naše děti to nejlepší teprve čeká," řekl Trump před koncem svého mandátu.