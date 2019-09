Trump schválil uvolnění ropy z rezerv, když to bude potřeba

Washington/Teherán/Saná - Americký prezident Donald Trump schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, pokud to bude potřeba. Reagoval tak na sobotní útoky na ropná zařízení společnosti Saudi Aramco na východě Saúdské Arábie, které vedly ke snížení produkce ropy o 5,7 milionu barelů denně, uvedla agentura Reuters. Pokles odpovídá asi polovině denní těžby země a více než pěti procentům globálních dodávek ropy. Z útoků, k nimž se hlásí jemenští šíitští povstalci, Washington viní Írán a Rijádu o tom poskytl informace svých tajných služeb. Saúdové o odpovědnosti Íránu nejsou s konečnou platností přesvědčeni, napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

"V souvislosti s útokem v Saúdské Arábii, který může mít dopad na ceny ropy, jsem schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba, v dostatečném množství, aby trhy zůstaly dobře zásobené," napsal Trump na twitteru s tím, že existují důvody, proč si USA myslí, že znají viníka. Spojené státy jsou podle něj připravené na útok reagovat, nicméně vyčkají, s čím přijde Saúdská Arábie, dodal.

Trump své vyjádření zveřejnil po jednání Národní bezpečnostní rady (NSC), kterého se v Bílém domě zúčastnil i viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo a ministr obrany Mark Esper. Pokud jde o reakci na útok, Spojené státy zvažují všechny možnosti, včetně vojenské odpovědi, zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo.

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu ráno zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Dnes povstalci uvedli, že ropná zařízení saúdskoarabské státní ropné společnosti Saudi Aramco se mohou kdykoli stát terčem dalších útoků, a vyzvali cizince, aby se nezdržovali v jejich blízkosti.

Americký ministr zahraničí Pompeo ale z odpovědnosti za útoky obvinil Írán a na twitteru napsal, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu. Podobně také vysoce postavený činitel americké vlády v rozhovoru s televizí CNN uvedl, že satelitní snímky nasvědčují tomu, že útok přišel z Íránu či Iráku, nikoli z Jemenu. Odvolal se přitom na počet zásahů a jejich úhel. Bagdád ale již dříve uvedl, že Irák nemá s útoky nic společného, a dnes Pompeo v telefonátu s iráckým premiérem Ádilem Abdalem Mahdím řekl, že USA mají důkazy potvrzující, že Irák za útoky nestojí.

Newyorský list WSJ informoval, že Spojené státy předaly Saúdské Arábii informaci svých tajných služeb o tom, že za útokem stojí Írán. S odvoláním na osoby obeznámené se situací napsal, že obě země teď zvažují odvetné údery. Podle WSJ informace amerických tajných služeb předaná do Rijádu není definitivní a Saúdové o odpovědnosti Íránu nejsou na rozdíl od USA s konečnou platností přesvědčeni.

Ceny ropy dnes po zahájení obchodování vzrostly o pětinu na téměř 72 dolarů za barel a vykázaly nejvyšší procentní růst od války v Perském zálivu v roce 1991. Později však část zisků smazaly a obchodování uzavřely s nárůstem zhruba o 15 procent.

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a útoky zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Výpadek chce království kompenzovat ze zásob společnosti Saudi Aramco. Kromě těžby ropy útoky podle ministra energetiky Abdalazíze bin Salmána omezily také těžbu plynu. List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že návrat do normálu by mohl trvat až několik týdnů.

Zásobování Česka pohonnými hmotami je v tuto chvíli plynulé, uvedl dnes v reakci na dění v Saúdské Arábii šéf české Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Ropa ze Saúdské Arábie se v Česku nezpracovává, úřad přesto situaci monitoruje, uvedl Švagr, podle něhož v českých rezervách jsou zásoby ropy a ropných produktů na 78 dní fungování státu. Státní distributor paliv Čepro zatím neuvažuje o zvýšení cen pohonných hmot, sdělil ČTK šéf firmy Jan Duspěva.