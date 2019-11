Trump řekl, že neodsouhlasil zrušení cel na čínské zboží

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes reportérům řekl, že neodsouhlasil zrušení amerických cel na čínské zboží. Americké akciové trhy v reakci na jeho prohlášení klesly a dolar oslabil k jenu. Informovala o tom agentura Reuters. Obchodní dohoda bude podle Trumpa podepsána ve Spojených státech.

"Chtěli by zrušení cel. Nic jsem neodsouhlasil," řekl Trump novinářům. "Čína by chtěla zrušit nějaká cla, ne všechna, protože ví, že bych to neudělal," dodal. Trump dále zopakoval, že Peking o uzavření dohody stojí víc než on.

Americká cla na čínské zboží podle něj generují "miliardy dolarů". "Jsem teď náramně spokojený. Kasírujeme miliardy dolarů," řekl. Smlouva podle něj bude podepsána v USA. Původně americká a čínská strana předpokládaly podpis první fáze dohody na setkání lídrů jihovýchodní Asie sdružených ve společenství ASEAN v Chile. Pořadatelská země ale nedávno summit kvůli domácím nepokojům zrušila.

Ve čtvrtek mluvčí čínského ministerstva obchodu informoval, že se Čína a Spojené státy dohodly, že budou cla zavedená v rámci obchodní války postupně rušit v závislosti na pokroku v jednání.

Optimismus na trhu později utlumila zpráva o tom, že proti prozatímní dohodě se staví opozice v Bílém domě a někteří externí poradci. Americká vláda není zajedno v tom, zda zrušením cel neztratí při vyjednávání výhodnou pozici, řekly zdroje agentuře Reuters.

Spojené státy a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, spolu od loňského roku vedou obchodní válku. V jejím rámci na sebe vzájemně uvalují cla.