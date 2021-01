Trump potvrdil, že se nezúčastní Bidenovy inaugurace

Washington - Odstupující republikánský prezident USA Donald Trump se 20. ledna nezúčastní inaugurace svého demokratického nástupce Joea Bidena. Trump to oznámil na twitteru krátce poté, co se po středečním útoku svých příznivců na budovu Kongresu zavázal ke klidnému předání moci a nepřímo tak uznal svou porážku v listopadových volbách. Podle zdrojů agentury Reuters se prezident zřejmě chystá před koncem mandátu přesunout do svého sídla na Floridě.

"Pro všechny ty, kteří se ptali, nechystám se 20. ledna na inauguraci," napsal prezident, který od voleb opakovaně trval na své výhře, ačkoliv podle oficiálních výsledků získal o téměř sedm milionů hlasů méně než Biden a za demokratem významně zaostal také ve sboru volitelů, jenž o budoucí hlavě státu formálně rozhoduje. Republikán se odvolával na volební podvody, jeho stížnosti však označily za nepodložené soudy i federální a státní úřady.

Trump tak v rozporu s politickými tradicemi dosud výslovně neuznal svou prohru a svému soupeři také nepogratuloval k úspěchu. Jeho nepřítomnost na slavnostním předání moci byla proto očekávatelná. Podle agentury AP bude prvním úřadujícím prezidentem za posledních 152 let, který se z vlastního rozhodnutí nezúčastní oficiálního předání moci svému nástupci. Posledním byl prezident Andrew Johnson v roce 1869.

Řada pozorovatelů čekala na to, zda Trumpovo chování nezmění středeční události, při nichž dav prezidentových příznivců násilně vnikl do budovy Kongresu, kde se zákonodárci zabývali oficiálním potvrzením Bidenovy volební výhry. Při nepokojích zemřelo pět lidí a desítky jich utrpěly zranění. Prezident následně na nátlak veřejnosti a vrcholných politiků jednání svých podporovatelů odsoudil, ačkoliv jim během okupování Kapitolu vyslovil sympatie a pochopení.