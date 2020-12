Trump pohrozil, že nepodepíše balík stimulačních opatření

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes ostře kritizoval soubor opatření v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,4 bilionu Kč), jehož cílem je podpořit hospodářství Spojených států zasažené pandemií covidu-19. Pohrozil, že soubor zákonů, který v pondělí večer schválily obě komory amerického Kongresu, nepodepíše, a vyzval k jeho úpravě. Informovaly o tom agentury AP a Reuters.

"Pošlete mi vyhovující zákon, nebo následující administrativa bude muset přijít se záchranným balíkem - a možná ta administrativa budu já," uvedl prezident ve videu zveřejněném na twitteru. Neodpustil si přitom narážku na listopadové prezidentské volby, ve kterých ho porazil kandidát demokratů Joe Biden a jejichž výsledek Trump neúnavně zpochybňuje.

Krizový balík podle Trumpa přihrává příliš mnoho peněz cizím zemím a opomíjí přitom americké občany. Soubor zákonů zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů, současný prezident však takovou částku považuje za "směšně nízkou" a požaduje ji zvýšit na 2000 dolarů.

Republikáni a demokraté se o podobě podpůrných opatření přeli několik měsíců a panovaly obavy, zda jednání neskončí krachem. Soubor předpisů má skoro 5600 stran a Kongresem prošel v řádu několika hodin. Někteří zákonodárci si proto stěžovali, že ho nemohli přečíst; schválen byl však v Sněmovně reprezentantů i Senátě výraznou většinou. Ta by postačila i v případě, že se Trump rozhodne soubor opatření nepodepsat, poznamenává AP.

Balík stimulačních opatření je spojený s federálním rozpočtem v hodnotě 1,4 bilionu dolarů, který zajistí provoz federálních úřadů až do konce září příštího roku.

Trump si stěžuje na některé výdajové položky, například na objem peněz, které mají být poskytnuty jiným zemím. "Žádám rovněž Kongres, aby se okamžitě zbavil těchto nákladných a zbytečných položek," prohlásil prezident.

Bílý dům přitom doposud nedával najevo žádné výhrady a signalizoval, že Trump zákony po jejich schválení v Kongresu podepíše. Na jednáních se podílel také ministr financí Steven Mnuchin, upozornila agentura Reuters.

Pokud by Trump zákony zablokoval, mělo by to vážné důsledky. Američané a malé podniky by například nezískali federální podporu a federální úřady by 29. prosince vstoupily do omezeného rozpočtového režimu. Zákony by však v Kongresu mohly mít dostatečnou podporu ke zvrácení prezidentského veta, napsala agentura AP.