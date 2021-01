Trump podle médií nezná meze, rozdmýchává spory ve vlastní straně

Washington - Americký prezident Donald Trump po volební porážce vede povstání zevnitř Bílého domu a jeho pokračující snaha zneplatnit výsledek voleb ukazuje bezmezné odhodlání udržet se u moci. Takto hodnotila některá americká média aktuální dění poté, co vyšel najevo Trumpův nátlak na nejvyššího volebního činitele státu Georgia. Další analýzy rozebírají i to, jak Trump svým jednáním rozděluje Republikánskou stranu. Do obzvláště složité situace staví viceprezidenta Mikea Pence, po kterém zřejmě žádá nemožné, tedy změnu výsledků voleb.

Šéf Bílého domu v nich prohrál poměrem 306 volitelských hlasů ku 232 poté, co si kandidát Demokratické strany Joe Biden připsal těsná vítězství v klíčových státech jako Arizona, Georgia nebo Wisconsin. Svého soupeře však Trump za nově zvolenou hlavu státu neuznal a místo toho opakuje konspirační teorie o "zmanipulovaných" volbách.

"Prezident zachází daleko za pouhé ventilování frustrace nebo vytváření záchranného narativu na vysvětlení prohry... Posouvá nebo překračuje hranice tradic, slušnosti a možná i zákona, aby našel způsob, jak se udržet v úřadu," napsal v pondělí deník The New York Times (NYT) v článku s titulkem: Povstání zevnitř Oválné pracovny.

Trump se v týdnech po oznámení Bidenova vítězství obracel na činitele v několika státech se žádostmi o podporu svého pokusu zvrátit porážku. Nejviditelnější je ovšem jeho tlak na stranické kolegy ve vedení státu Georgia, obzvláště po nedělním zveřejnění nahrávky telefonátu s tamním státním tajemníkem Bradem Raffenspergerem. Tomu prezident říkal, že chce "najít" tisíce hlasů, přičemž naznačoval, že Raffenspergerovi v případě neochoty spolupracovat hrozí nespecifikované následky.

"Trump se od 3. listopadu vydává do neprobádaného a nebezpečného území a stal se prvním prezidentem, který se po prohraných volbách pokusil zůstat ve svém úřadu skrze odmítnutí vůle voličů a zavržení výsledku hlasování sboru volitelů," komentuje dnes vývoj agentura AP. Sobotní telefonát se šéfem voleb v Georgii prý naplno ukázal, že Trump nebere ohledy na důsledky svého jednání pro demokratickou tradici USA.

Prezidentovy kroky by ovšem mohly poškodit i jeho Republikánskou stranu. Jak píše web Politico, Trump její představitele rozděluje nejen přístupem k volebnímu výsledku, ale také požadavkem na vyšší příspěvek pro Američany spojený s koronavirovou krizí a útoky na stranické kolegy. Šéf Bílého domu mimo jiné po republikánských zákonodárcích požaduje, aby se pokusili výsledek prezidentské volby změnit při jeho středečním vyhlašování v Kongresu, což je podle médií plán odsouzený k nezdaru.

Přesto se k němu hlásí řada republikánů včetně desítky senátorů. Ti, kteří plánovaný protest proti výsledkům nepodpořili, pak sklízí prezidentovu nevoli, jako například zástupce státu Arkansas Tom Cotton. "Republikáni mají klady a zápory, ale jedna věc je jistá, nikdy nezapomínají!" vzkázal mu v pondělí Trump.

V nejošidnější situaci svého čtyřletého úřadování se podle AP nachází viceprezident Pence, který by měl ve středu předsedat společnému zasedání dvou komor Kongresu a jehož úlohou bude oficiálně oznámit vítěze v hlasování prezidentského sboru volitelů. Role viceprezidentů je v tomto procesu především ceremoniální a Pence tak nyní stojí před rozhodnutím, zda se přikloní k ústavě, nebo ke svému šéfovi, uvádí AP.

Trump dal svůj postoj poměrně jasně najevo, když v pondělí večer vystoupil před voliče v Georgii. "Doufám, že nás Mike Pence podrží," řekl. Viceprezident na stejném mítinku žádný konkrétní plán neavizoval a podle NYT se očekává, že nakonec před zákonodárci a televizními kamerami prohlásí Bidena za vítěze.