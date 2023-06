Trump oznámil, že byl obviněn v souvislosti s nakládáním s tajnými dokumenty

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že byl trestně obviněn ze špatného nakládání s tajnými dokumenty ve svém floridském sídle, píše agentura AP. Americké ministerstvo spravedlnosti podle ní informaci bezprostředně nepotvrdilo. Agentura Reuters s odvoláním na zpravodajku ABC News píše, že Trump čelí nejméně sedmi obviněním, včetně spiknutí, cíleného zatajování a nepravdivých prohlášení.

"Zkorumpovaná Bidenova administrativa informovala mé právníky, že jsem byl obviněn, pravděpodobně v kauze falešných krabic," napsal Trump na své sociální síti Truth Social a dodal, že byl předvolán, aby se v úterý dostavil k federálnímu soudu v Miami. Ve videu exprezident prohlásil, že je nevinný.

Problémy bývalého prezidenta se zákonem se stupňují v době, kdy vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu po volbách na podzim příštího roku. Trump už čelí obžalobě prokuratury v New Yorku, podle níž zfalšoval několik podnikatelských záznamů ve snaze zakrýt platbu údajné milence v době vrcholící předvolební kampaně v roce 2016. Prokuratura ve státě Georgia zase vyšetřuje pokus Trumpa a jeho spojenců zvrátit nátlakem výsledek volby prezidenta v roce 2020. Nejnovější obvinění je však podle agentury AP zřejmě nejzávažnější.

Trump při odchodu z úřadu na začátku roku 2021 přepravil na Floridu krabice s vládními dokumenty, přestože podle zákona měl všechny oficiální záznamy na konci jeho mandátu převzít Národní archiv. Archiváři od Trumpa sice na začátku roku 2022 převzali 15 krabic obsahujících i dokumenty podléhající utajení, ve floridské rezidenci Mar-a-Lago však zůstávaly další citlivé materiály.

Neochota Trumpova týmu spolupracovat vyústila loni v srpnu v prohlídku jeho bydliště, při níž agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zajistili mimo jiné přes stovku dokumentů označených jako důvěrné, tajné či přísně tajné.

Trump se v současné době nachází v Bedminsteru ve státě New Jersey. Agentura AP s odkazem na nejmenovanou informovanou osobu uvádí, že prokurátoři Trumpovy právníky kontaktovali krátce předtím, než exprezident oznámil, že byl obviněn. Podle agentury AP do 20 minut od svého oznámení spustil Trump sbírku na svou kampaň do prezidentských voleb v roce 2024.