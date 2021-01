Trump omilostnil bývalého stratéga Bannona a další desítky lidí

Washington - Americký prezident Donald Trump den před koncem svého mandátu udělil milost svému bývalému hlavnímu stratégovi Steveu Bannonovi, který čelil obvinění z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Bannon se stal v úterý večer jedním ze 73 příjemců prezidentské milosti, píše zpravodajská společnost BBC. Na seznamu dále figuruje jeden ze spolupracovníků první Trumpovy volební kampaně Elliott Broidy nebo rapper Dwayne Carter známý jako Lil Wayne.

Kromě 73 milostí končící prezident také 70 lidem zmírnil jejich tresty. Mezi omilostněnými není Trumpův právník Rudy Giuliani, nikdo z Trumpových dospělých dětí, ani samotný šéf Bílého domu. Trump teoreticky může kohokoli včetně sebe omilostnit až do dnešního poledne východoamerického času (18:00 SEČ), kdy jeho funkční období skončí, podle listu The New York Times (NYT) ale činitelé z jeho okolí uvedli, že nic takového neočekávají.

Milost pro Bannona je jednou z těch, o které se živě spekulovalo, i vzhledem k tomu, že 67letý podnikatel a politický konzultant byl v posledních dnech s prezidentem ve spojení. Trump od voleb omilostnil i několik svých bývalých poradců včetně Rogera Stonea, Paula Manaforta či Michaela Flynna, milost dostal na konci prosince rovněž otec prezidentova zetě Charles Kushner.

Omilostnění Bannona je obzvlášť pozoruhodné, jelikož byl obžalován, ale soudní proces s ním ještě ani nezačal, píší americká média. Naprostá většina prezidentských milostí a zmírnění trestů se v minulosti týkala lidí, kteří byli obžalováni a odsouzeni.

Podle agentury AP ruší Trumpův zásah trestní stíhání Bannona a vylučuje jakoukoli možnost jeho potrestání. Bannon byl v srpnu obžalován z toho, že společně s dalšími třemi osobami podvedl dárce v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem. Vyšetřování podle federálních prokurátorů na Manhattanu ukázalo, že statisíce dolarů z vybraných peněz navzdory slibům Bannona a dalších putovaly na jejich osobní výdaje. Někdejší prezidentův stratég, který byl z vazby propuštěn na kauci pěti milionů dolarů, u soudu trval na své nevině.

Oficiální prohlášení Bílého domu nespecifikuje, proč se Trump rozhodl bývalému poradci milost udělit. Konstatuje, že Bannon čelil obviněním spojeným s podvodem v rámci "politického projektu", a dodává, že někdejší investiční bankéř byl "důležitým lídrem konzervativního hnutí a je proslulý svým politickým umem".

Podle informací NYT přidání Bannona mezi omilostněné bylo jednou z příčin, proč byl seznam zveřejněn až pozdě večer. Trump se údajně ke kroku definitivně rozhodl kolem 21:00 washingtonského času poté, co už byli poradci přesvědčeni, že k němu nedojde. Bannon v posledních týdnech podporoval Trumpovu snahu zabránit potvrzení výsledků prezidentských voleb. Twitter v listopadu natrvalo smazal jeho účet poté, co na sociálních sítích uvedl, že by "nabodl na kopí" hlavy epidemiologa Anthonyho Fauciho a ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christophera Wraye.

Agentura AP uvádí, že nový seznam příjemců milostí a dalších exekutivních zásahů byl "hustě zalidněn" více konvenčními kandidáty, na jejichž případy upozorňovali justiční aktivisté. Trump například zmírnil trest muži odsouzenému za držení zbraní a drog na doživotí, který si strávil ve vězení téměř 24 let, ale projevoval příkladné chování. "I přesto však vyčnívala jména prominentních Trumpových spojenců," dodává AP.

Jedním z nich je kalifornský podnikatel Broidy, který byl důležitým článkem financování první Trumpovy prezidentské kampaně. Na podzim se přiznal k účasti na snaze dotlačit Trumpovu administrativu k ukončení vyšetřování v souvislosti s vytunelováním malajského fondu národního majetku.

Milost dostal také Ken Kurson, kterého AP popisuje jako kamaráda prezidentova zetě Jareda Kushnera. Kurson byl v říjnu obviněn ze stalkingu na internetu během vyhroceného rozvodu. Trump dále omilostnil tři někdejší republikánské kongresmany, kteří byli odsouzeni za úplatkářství a lhaní FBI.

Jako Trumpova spojence lze označit i rappera Cartera, který prezidenta loni vícekrát podpořil. Pětinásobnému držiteli ceny Grammy hrozilo až deset let vězení za údajné nepovolené ozbrojování. Zrušení trestu se dočkal i Bill Kahan Kapri známý pod rapperským jménem Kodak Black. Mladému interpretovi soud na konci roku 2019 uložil tři roky a deset měsíců za mřížemi za nepravdivé vyjádření při nákupu zbraně.