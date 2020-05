Trump odložil summit G7 na podzim, chce přizvat i další státy

Washington - Americký prezident Donald Trump oznámil, že se rozhodl přeložit summit skupiny G7 z konce června na podzim. Kromě členských zemí chce pozvat také Austrálii, Rusko, Jižní Koreu a Indii. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Do skupiny hospodářsky nejvyspělejších států světa G7 patří kromě USA rovněž Itálie, Japonsko, Kanada, Francie, Británie a Německo. Trump, který skupině G7 letos předsedá, tento týden prohlásil, že by nebyl lepší příklad znovuotevření světa po pandemii covidu-19 než uspořádání summitu vůdců zemí skupiny G7 v USA ke konci června. V sobotu ale agentura Reuters napsala, že kvůli přetrvávající hrozbě nákazy koronavirem Trumpovu pozvánku na červen odmítla německá kancléřka Angela Merkelová.

V noci na dnešek SELČ Trump oznámil odložení vrcholné schůzky, když mluvil s novináři na palubě Air Force One cestou do Washingtonu z mysu Canaveral, kde sledoval první start americké lodi s lidskou posádkou z území Spojených států do kosmu po devíti letech.

Šéf Bílého domu přitom podotkl, že současný formát skupiny G7 je "velmi zastaralý" a neodráží patřičně dění ve světě. Skupina by podle něj mohla být rozšířena například o Rusko, Austrálii, Jižní Koreu a Indii.

Rusko bylo součástí původní skupiny G8, v roce 2014 po okupaci a anexi ukrajinského Krymu ji ale muselo opustit.