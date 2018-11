Washington - Americký prezident Donald Trump očekává, že bude pokračovat v plánovaném navyšování cel na čínské zboží a od 1. ledna podle plánu stoupne clo na dovoz čínského zboží, jehož roční hodnota dosahuje 200 miliard USD (4,6 bilionu Kč), na 25 procent z nynějších deseti procent. Trump v rozhovoru s listem The Wall Street Journal prohlásil, že je velmi nepravděpodobné, že by přijal žádost Číny a zvýšení cel odložil.

Trump se má tento týden setkat s čínským prezident Si Ťin-pchingem na summitu skupiny 20 největších ekonomik světa G20 v Buenos Aires. Pokud podle něj toto jednání bude neúspěšné, uvalí cla také na zbývající čínský dovoz.

"Pokud neuděláme dohodu, chystám se na dalších 267 miliard USD," prohlásil s tím, že by clo mělo činit deset nebo 25 procent. Cla se podle něj mohou dotknout i laptopů a iPhonů firmy Apple dovážených z Číny a případný odpor ze strany amerických spotřebitelů by mohlo zmírnit, že by sazba činila jen deset procent, napsal WSJ.

"Možná. Možná. Záleží to na tom, jaká bude sazba," řekl Trump s odkazem na možnost cel na mobilní telefony a notebooky. "Myslím, že mohu stanovit deset procent a lidé to dokážou velmi snadno ustát."

Washington již letos uvalil cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje 250 miliard dolarů. Trump navíc opakovaně pohrozil zavedením cel na veškerý dovoz čínského zboží do USA, jehož hodnota v loňském roce činila více než 500 miliard dolarů. Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Cla jsou ale i reakcí na údajné krádeže duševního vlastnictví amerických podniků.