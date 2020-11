Trump naznačil, že by v případě vítězství vyhodil experta Fauciho

Washington - Prezident USA Donald Trump v pondělí naznačil, že by v případě svého vítězství v úterních volbách zřejmě vyhodil ze svého týmu uznávaného epidemiologa Anthonyho Fauciho. Expert se těší v boji s pandemií covidu-19 větší důvěře veřejnosti než Trump, s prezidentem se však v poslední době výrazně rozchází v názorech ohledně toho, jak se vypořádat s šířením nákazy. O víkendu pak prezidentovo počínání otevřeně kritizoval v rozhovoru s deníkem The Washington Post.

Fauci je už několik desetiletí ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) a sloužil již šesti americkým prezidentům. Až v posledních měsících se však pro americkou veřejnost stal známou figurou, protože na jaře pravidelně vystupoval po Trumpově boku při brífincích o vývoji pandemie v USA.

Trump nebezpečí plynoucí z koronaviru opakovaně zlehčoval, tlačil na otevření ekonomiky a rušení restrikcí namířených proti šíření viru. Brojil například i proti nošení roušek.

Spojené státy se pak rychle staly zemí s největším absolutním počtem potvrzených nákaz koronavirem i zemřelých s covidem-19 a toto nezáviděníhodné prvenství si drží dodnes. Fauci přitom často předkládal výrazně pesimističtější obrázek ohledně stavu pandemie v USA, vyzýval lidi k nošení roušek a omezení kontaktů a prosazoval dodržování preventivních opatření.

V posledních týdnech se neshody mezi oběma muži ještě vyhrotily. Trump totiž tvrdí, že USA mají to nejhorší z pandemie za sebou a kritizuje média za to, že šíření koronaviru věnují přílišnou pozornost a používají jej proti němu. Země přitom minulý týden zaznamenala dosud nejvyšší denní přírůstek nových infekcí ze všech států světa. Fauci pak ve víkendovém rozhovoru navzdory Trumpovým optimistickým sdělením prohlásil, že USA čeká v zimních měsících "mnoho utrpení" a že by pro nadcházející měsíce ani nemohly být v horší pozici.

Epidemiolog se stal kvůli veřejnému vyjadřování nesouhlasu s Trumpem neoblíbenou postavou mezi prezidentovými skalními přívrženci. Mnoho z nich pak začalo na mítinku v Miami v noci na dnešek skandovat "vyhoďte Fauciho". "Nikomu to neříkejte, ale nechte mě počkat chvilku po volbách," odpověděl na skandování davu Trump.

Prezident epidemiologa kritizuje dlouhodobě, nedávno jej například označil za pohromu a řekl, že Američany "již nebaví poslouchat Fauciho a další idioty". Podle pozorovatelů se jej však zdráhá ze svého týmu odstranit, protože se Fauci těší výrazné popularitě.

Trump v poslední době útočí na svého volebního soka Joea Bidena mimo jiné kvůli tomu, že se chce při boji s pandemií řídit radami vědců. Prezident tvrdí, že by demokrat v případě vítězství znovu zavedl rozsáhlou uzávěru americké ekonomiky. Biden již dříve oznámil, že by jako prezident požádal Fauciho o další spolupráci, celoplošné restrikce však výslovně nepodpořil.

Republikánský prezident nyní stále více spoléhá na rady lékaře Scotta Atlase, který však není epidemiolog ale neuroradiolog. Atlas veřejně vyjádřil pochyby o přínosu nošení roušek a nedávno podepsal deklaraci, podle níž by se měl virus nechat volně šířit v mladší a zdravější části populace a měli by se chránit jen starší a zranitelnější Američané. Fauci ve víkendovém rozhovoru prohlásil, že má s Atlasem "opravdové problémy", protože podle něj mluví o něčem, čemu nerozumí.

Atlas pak poskytl přes víkend rozhovor ruským státem podporované stanici RT, v němž umenšoval význam nynějšího rekordního nárůstu nových infekcí v USA a prohlásil, že opatření na zpomalení šíření víru nemají kýžený dopad a "zabíjí lidi". Vyžadování roušek a udržování společenských rozestupů podle něj také "vytváří generaci neurotických dětí". Prohlásil také, že každý čtvrtý Američan ve věku 18 až 24 let si chtěl v červnu kvůli společenským restrikcím sáhnout na život.

Lékař se pak v neděli omluvil za to, že poskytl rozhovor právě televizi RT, jež dřív vystupovala pod jménem Russia Today, a kterou registrují americké úřady jako činitele zahraniční vlády.