Trump kritizoval hlasování poštou, Biden se zaměřil na pandemii

Washington - Amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes čekají mítinky v klíčovém státě Arizona, kde podle průzkumů těsně zaostává za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem. Ten dnes o svých plánech boje s koronavirem a ochraně rizikových skupin promluví k voličům blízko svého bydliště ve státě Delaware. Do oficiálního termínu voleb zbývá šest dní, z celkových zhruba 240 milionů voličů přitom již předčasně hlasovalo více než 70 milionů, z toho 46,8 milionu korespondenčně. Trump v úterý zavítal do Michiganu, Wisconsinu a Nebrasky a opět poštovní hlasování kritizoval. Biden v Georgii obvinil svého soupeře, že selhal v boji s koronavirem, který si v USA vyžádal životy na 225.000 osob.

V celonárodních průzkumech Biden nad Trumpem stále drží znatelný náskok, v řadě klíčových států, kde hlasování zřejmě rozhodne o celkovém výsledku voleb, jsou však průzkumy mnohem těsnější.

Trump v úterý řekl, že by podle něj nebylo "vhodné", aby sčítání hlasů zaslaných poštou trvalo déle. Republikánský prezident v minulosti demokratičnost voleb opakovaně zpochybnil, když prohlásil, že rozšířené korespondenční hlasování povede k rozsáhlým podvodům, přestože podle volebních expertů jsou takové podvody velmi neobvyklé. Experti upozorňují, že vzhledem k velkému počtu korespondenčních hlasů může jejich sčítání trvat dny nebo týdny, takže se může stát, že vítěz voleb nebude vyhlášen během noci po uzavření volebních místností 3. listopadu.

"Bylo by velmi, velmi správné a velmi hezké, aby byl vítěz oznámen 3. listopadu, místo toho, aby se hlasy počítaly dva týdny, což je naprosto nevhodné a nevěřím, že je to podle našich zákonů," řekl Trump novinářům.

Mezi hlavní "bitevní státy" se zařadila i Arizona, poté co tam Trump před čtyřmi lety o 3,5 procentního bodu porazil demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou. Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters zde nyní Biden nad Trumpem vede o tři procentní body. Pokud by Biden získal Arizonu, bylo by to první vítězství demokratického prezidentského kandidáta v tomto státě od roku 1996, kdy tam vyhrál Bill Clinton. Trumpa dnes v Arizoně čekají dva mítinky, a to v Bullhead City nedaleko Nevady a v Goodyear blízko Phoenixe, největšího arizonského města.

Biden to, co nazývá Trumpovým selháním v boji s koronavirem, učinil hlavním tématem závěrečných týdnů své kampaně. Tvrdí, že nynější šéf Bílého domu hrozbu pandemie zlehčoval, neposlouchal odborníky a nevypracoval plán, jak zastavit šíření nemoci. Biden rovněž hovoří o Trumpově snaze zneplatnit systém zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy a s tím i pojištění lidí řazených k rizikovým skupinám kvůli zdravotním problémům. Agentura Reuters napsala, že podle průzkumů Bidenovi v otázce zdravotnictví důvěřuje více Američanů než Trumpovi.