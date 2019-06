Trump hodlá zavést další cla, pokud se nesetká s prezidentem Číny

Washington - Americký prezident Donald Trump by okamžitě zavedl cla na další čínské zboží v případě, že by se s ním jeho čínský protějšek Si Ťin-pching nesetkal na summitu skupiny zemí G20, který se bude konat koncem tohoto měsíce v Japonsku. Trump to dnes uvedl v rozhovoru s televizí BBC.

Trump na začátku minulého měsíce pohrozil, že uvalí cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA se pohybuje kolem 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč). V dnešním rozhovoru s BBC pak odpověděl kladně na otázku, zda by tato cla okamžitě zavedl, pokud by se na summitu nesetkal s čínským prezidentem. Vyjádřil však přesvědčení, že čínský prezident na summit do Japonska dorazí.

"Mám s ním skvělý vztah. Je to skutečně úžasný chlapík, skvělý muž. Je velmi silný, velmi chytrý. Ale stojí na straně Číny a já stojím na straně Spojených států," uvedl Trump.

Spojené státy a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, nyní proti sobě vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují cla. Washington navíc zařadil čínskou společnost Huawei na černou listinu, takže americké podniky potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty. Trump dnes naznačil, že případná obchodní dohoda s Čínou by se mohla týkat i firmy Huawei.