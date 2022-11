Trump čelí tlaku, aby odložil oznámení kandidatury v prezidentských volbách

Bývalý prezident Donald Trump v Palm Beach během sčítání výsledků voleb do Kongresu, 8. listopadu 2022.

Bývalý prezident Donald Trump v Palm Beach během sčítání výsledků voleb do Kongresu, 8. listopadu 2022. ČTK/AP/Andrew Harnik

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump čelí ze strany některých svých spojenců tlaku, aby odložil plán oznámit, že hodlá za dva roky opět usilovat o Bílý dům. Informuje o tom dnes agentura AP a americký list The Washington Post (WP). Trump začátkem tohoto týdne ohlásil, že 15. listopadu učiní důležité prohlášení, což mnohá média vyložila tak, že se chystá oznámit záměr usilovat o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024.

V posledních měsících Trump opakovaně naznačoval, že hodlá znovu usilovat o Bílý dům. Nyní mu ale řada republikánů vyčítá neuspokojivé výkony mnoha kandidátů, které před úterními kongresovými volbami podpořil, píše The Washington Post. Zároveň připomíná velký volební úspěch floridského republikánského guvernéra Rona DeSantise, který hladce obhájil mandát. DeSantis je považován za možného kandidáta na prezidenta ve volbách v roce 2024 a Trumpova největšího potenciálního republikánského soupeře. Volební úspěch jej přitom dostal do ještě lepší pozice.

Někteří Trumpovi spojenci exprezidenta podle AP vyzývají, aby s oznámením kandidatury počkal alespoň do oznámení výsledků druhého kola voleb v Georgii, které je plánované na 6. prosince a v němž se o křeslo v americkém Senátu utkají demokrat Raphael Warnock a republikán Herschel Walker, kterého podpořil Trump.

"Poradím mu, aby své oznámení odložil na termín po druhém kole voleb v Georgii," řekl bývalý Trumpův poradce Jason Miller, který strávil volební noc s bývalým prezidentem v jeho floridském resortu Mar-a-Lago. "Na Georgii se teď musí zaměřit každý republikán v zemi," dodal.

S odvoláním na jednu z nejmenovaných osob seznámených s obsahem rozhovorů mezi Trumpem a jeho poradci WP píše, že se exprezident ptá svých poradců na názor, zda má plánované oznámení odložit. Ve středečním rozhovoru s televizí Fox News ale odklad zpochybnil. "Měli jsme obrovský úspěch. Proč by se mělo něco měnit," uvedl.

Trump se snažil využít volby v polovině prezidentského funkčního období jako příležitost prokázat svůj trvalý politický vliv poté, co v prezidentských volbách před dvěma lety prohrál proti demokratovi Joeu Bidenovi. V nynějších volbách Trump podpořil přes 330 kandidátů do různých funkcí, přičemž často vyzdvihoval nezkušené a kontroverzní osoby. Mnohé z jejich postojů, včetně opakování Trumpových lží o ukradených volbách v roce 2020 a zastávání tvrdých názorů na potraty, se ovšem vymykaly politickému mainstreamu, píše AP.

Nakonec si Trump v úterý připsal několik volebních úspěchů, zejména v Ohiu, kde hladce zvítězil jeho favorit na senátora J.D. Vance, autor bestselleru "Hillbilly Elegy" (Americká elegie), jenž vypráví o jeho vzpomínkách na dětství v Apalačském pohoří. V Severní Karolíně Trumpem podpořený Ted Budd zachoval republikánům senátní křeslo.

Trump však přišel o některé z největších trumfů volební noci, zejména v Pensylvánii, kde známý televizní doktor Mehmet Oz, který s Trumpovou podporou jen těsně vyhrál senátní primárky, prohrál proti demokratovi Johnu Fettermanovi. Trumpem podporovaní kandidáti prohráli také guvernérská klání v Pensylvánii, Michiganu a Marylandu a senátní volby v New Hampshiru.

V Arizoně a Nevadě mezitím dál pokračuje sčítání a tamní výsledky nejspíš rozhodnou o tom, která strana bude mít v Senátu většinu.

Ačkoliv se stále zdá, že republikáni získají většinu ve Sněmovně reprezentantů a mohli by i v Senátu, ti, kteří věřili, že frustrace z rekordní inflace v kombinaci s nízkou popularitou Bidena přinese rychlé a rozhodné vítězství, ukazují prstem na Trumpa, píše AP.

"Měli jsme historickou příležitost a Trumpův nábor nevolitelných kandidátů nám ji zhatil," uvedl republikánský stratég Scott Reed. "Trump teď Republikánské straně prohrál troje volby v řadě a je čas se z této bláhovosti vymanit," dodal.

Bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, dlouholetý Trumpův přítel a poradce, který se stal jeho kritikem a který nyní zvažuje vlastní kandidaturu na prezidenta, řekl, že republikáni "musí učinit zásadní rozhodnutí". "V roce 2018 jsme prohráli. V roce 2020 jsme prohráli. V roce 2021 jsme prohráli v Georgii. Nyní v roce 2022 přijdeme o guvernérské posty, nezískáme takový počet křesel ve Sněmovně reprezentantů, jaký jsme si mysleli, a možná nezískáme Senát, a to navzdory 40procentní oblibě prezidenta," řekl. Za to může jen jedna osoba, a tou je Donald Trump," dodal.