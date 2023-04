Trump čelí obžalobě o 34 bodech, u soudu se prohlásil za nevinného

Bývalý americký prezident Donald Trump (uprostřed) u soudu New Yorku, 4. dubna 2023.

Bývalý americký prezident Donald Trump (uprostřed) u soudu New Yorku, 4. dubna 2023. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Bývalý americký prezident Donald Trump dnes u soudu v New Yorku prohlásil, že se necítí vinen, když byl obeznámen s obviněními spojenými s kauzou plateb pro údajné milenky před prezidentskými volbami roku 2016. Soud zároveň zveřejnil obžalobu, která čítá 34 případů falšování podnikatelských záznamů s klasifikací trestného činu. Soudce Juan Merchan ohlásil další jednání v prosinci a napomenul Trumpa ohledně jeho vyjádření na adresu účastníků procesu.

Trump se minulý týden stal prvním exprezidentem USA obviněným v trestní kauze, když velká porota na Manhattanu shledala, že prokuratura má pro svůj postup dostatek důkazů. Obvinění pramení z kauzy "plateb za mlčení" dvou žen, které tvrdí, že měly s Trumpem v minulosti nemanželský poměr. Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová dostaly od Trumpových spojenců těsně před prezidentskými volbami celkem 280.000 dolarů (zhruba šest milionů Kč).

Prokuratura dnes oznámila, že obvinění se dotýkají i třetího takového případu, který zahrnuje někdejšího vrátného z mrakodrapu Trump Tower. Trump při tom čelí podezření, že platby sám financoval, načež transakce zamaskoval jako "právní výdaje". Jeho bývalý právník Michael Cohen, který je jedním z hlavních aktérů kauzy, byl v této souvislosti před několika lety odsouzen. Trump vinu odmítá a označuje své stíhání za "hon na čarodějnice".

U soudu dnes strávil asi dvě hodiny. Nejdříve se vydal do rukou newyorských úřadů a absolvoval proceduru spojenou se zatčením, včetně odebrání otisků prstů. Následně předstoupil před soudce Juana Merchana, kterého v posledních dnech napadá jako zaujatého. Během návštěvy soudu exprezident nehovořil s médii, při krátkém soudním jednání bylo pouze pořízeno několik fotografií.

Falšování podnikatelských záznamů je podle amerických médií běžně klasifikováno jako přestupek, může však přejít do roviny trestného činu, když se podaří prokázat, že jeho účelem bylo zakrytí jiného zločinu. Prokuratura obvinění spojuje s porušením newyorských volebních pravidel a federálních pravidel o financování volební kampaně. Řada komentátorů v uplynulých dnech uváděla, že před sebou rozhodně nemá jednoduchý úkol a že případ má řadu slabin.

Zpravodajská společnost BBC poznamenala, že s obviněními označovanými v americké terminologii jako "felony", kterým bývalá hlava státu čelí, se pojí tresty odnětí svobody na rok a více. Pro Trumpa by v případě odsouzení pravděpodobně bylo polehčující okolností, že dosud nebyl nikdy trestán.

Jelikož dnes obviněný odmítl vinu i u soudu, řízení nyní přejde do fáze, kdy se obhajoba bude moci podrobně seznámit nejen s obviněními, ale i s důkazním materiálem. Očekává se, že Trumpův tým pak bude proces různými cestami natahovat a mimo jiné požádá o zamítnutí obžaloby bez hlavního líčení. To by případně následovalo až za řadu měsíců.

Soudce Merchan dnes naplánoval další jednání na 4. prosince a naznačil, že hlavní líčení by mohlo začít v lednu. V této fázi nevydal nařízení omezující veřejná vyjádření zúčastněných ohledně soudního procesu, varoval však Trumpa před prohlášeními, která by mohla zvýšit riziko nepokojů. Také podle agentury AP obviněnému řekl, že může být ze soudní síně vykázán, bude-li svým chováním proces narušovat.

Prokuratura si soudci stěžovala na možný dopad "výhrůžných" vyjádření obviněného, uvádí NBC News. Exprezident v poslední době opakovaně útočí na manhattanského státního zástupce Alvina Bragga a nově i na samotného Merchana. Jeho spojenci včetně jeho dvou dospělých synů nově začali na sociálních sítích šířit fotografii Merchanovy dcery v rámci snahy zpochybnit soudcovu důvěryhodnost.