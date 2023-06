Trump čelí obviněním kvůli nakládání s tajnými dokumenty, v úterý bude u soudu

Washington - Americké ministerstvo spravedlnosti vzneslo obvinění proti bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi po vyšetřování, které se zabývalo jeho nakládáním s utajovanými dokumenty po odchodu z Bílého domu. Vývoj potvrdili Trump i jeho právník, podle amerických médií chystaná obžaloba sestává ze sedmi bodů včetně úmyslného zadržování citlivých dokumentů, nepravdivých prohlášení úřadům, maření spravedlnosti a zločinného spiknutí. Exprezident, který jakékoli pochybení odmítá, dostal na úterý předvolání k soudu v Miami.

Nové obvinění dál stupňuje Trumpovy právní problémy v době, kdy se snaží o návrat do Bílého domu po volbách v roce 2024. V dubnu se stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, když si u soudu na Manhattanu vyslechl obvinění v kauze peněz za mlčení údajné milenky. Nyní je Trump také prvním bývalým šéfem Bílého domu, který čelí federálnímu obvinění. Krok navazuje na zjištění z uplynulých dvou let, že exprezident měl ve svém sídle na Floridě množství vládních materiálů včetně nejméně desítek dokumentů označených jako utajované.

Podobně jako u trestního stíhání vedeného státem New York i tentokrát nebyla obvinění oficiálně oznámena bezprostředně poté, co je schválila velká porota posuzující důkazy nashromážděné vyšetřovateli. Ministerstvo spravedlnosti ani zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, který má kauzu na starosti, se k věci ihned nevyjádřili a nebylo jasné, kdy tak učiní.

První zpráva o obvinění přišla od samotného Trumpa. "Zkorumpovaná Bidenova administrativa informovala mé právníky, že jsem byl obviněn, pravděpodobně v kauze falešných krabic," napsal v noci na dnešek na své sociální síti Truth Social. Dodal, že byl předvolán, aby se v úterý dostavil k federálnímu soudu v Miami. Ve videu exprezident prohlásil, že je "nevinný muž" a že Spojené státy jsou "národem v úpadku". "Je to hoax, celé je to hoax," tvrdil s tím, že se jedná o "vměšování do voleb" a snahu zničit jeho pověst.

Podle zdrojů amerických médií je exprezident obviněn mimo jiné z nepovoleného přechovávání dokumentů souvisejících s otázkami národní bezpečnosti, a to podle federálního zákona o špionáži. Trumpův právník Jim Trusty v rozhovoru s televizí CNN uvedl, že disponuje "shrnutím" obvinění a že mezi nimi dále figuruje zločinné spiknutí, uvádění nepravdivých informací úřadům a maření spravedlnosti. Konkrétně zmínil paragraf, který podle deníku The New York Times hovoří o manipulaci se svědky a jiných formách narušování úředních procesů.

Problémy bývalého prezidenta se zákonem se prohlubují v době, kdy vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu po volbách na podzim příštího roku. Kromě obžaloby v New Yorku Trump čelí také vyšetřování ve státě Georgia, které zkoumá snahy Trumpa a jeho spojenců zvrátit nátlakem výsledek volby prezidenta v roce 2020. Trumpovou kampaní proti výsledkům voleb se zabýval také zvláštní vyšetřovatel Smith, ovšem stav této větve jeho operace není jasný.

Kauza s utajovanými dokumenty se nyní zdá být pro Trumpa tou nejzávažnější. Podle agentury AP mu v případě odsouzení hrozí vězení. "Zároveň jsou zde potenciálně ohromné politické důsledky," dodává agentura. Trump je aktuálně favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb a nový vývoj tak vytváří situaci, v níž bude vláda prezidenta Joea Bidena, tedy zástupce Demokratické strany, usilovat o odsouzení jeho možného volebního soupeře.

Kauza má kořeny na začátku roku 2021, kdy Trumpův tým přepravil na Floridu krabice s vládními dokumenty, přestože podle zákona měl všechny oficiální záznamy na konci jeho mandátu převzít Národní archiv. Archiváři od Trumpa sice na začátku roku 2022 převzali 15 krabic obsahujících i dokumenty podléhající utajení, ve floridské rezidenci Mar-a-Lago však zůstávaly další citlivé materiály.

Neochota Trumpova týmu spolupracovat vyústila loni v srpnu v prohlídku jeho bydliště, při níž agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zajistili mimo jiné přes stovku dokumentů označených jako důvěrné, tajné či přísně tajné. Trump se hájí i tím, že veškeré vládní dokumenty, které měl u sebe, byly odtajněné, média však podotýkají, že exprezidentovi právníci tento argument neuvádí u soudů a že chybí jakékoli záznamy o "automatickém odtajnění", které Trump popisuje.

Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy na twitteru v reakci na obvinění uvedl, že stojí při exprezidentovi, přičemž postup ministerstva spravedlnosti označil za velkou nespravedlnost a "temný den" pro USA. Zároveň přišel s nepravdivým tvrzením, že republikánského exprezidenta obvinil prezident Biden, který podle něj "uchovával tajné dokumenty po celá desetiletí".

Trumpa zpráva o další chystané obžalobě zastihla v Bedminsteru ve státě New Jersey, kde vlastní golfové hřiště. AP s odkazem na nejmenovanou informovanou osobu uvádí, že prokurátoři Trumpovy právníky kontaktovali krátce předtím, než exprezident oznámil, že byl obviněn. Podle AP Trump do 20 minut od oznámení svého obvinění na základě toho rozeslal novou žádost o příspěvky na svou kampaň do prezidentských voleb v roce 2024.