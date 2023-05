Trubač zařídil Teplicím domácí výhru nad Pardubicemi

Teplice - Fotbalisté Teplic v 1. kole nadstavbové skupiny o záchranu v první lize porazili doma Pardubice 1:0. Premiérovou trefou v tomto ročníku nejvyšší soutěže rozhodl v 15. minutě záložník Daniel Trubač, jenž dnes nastoupil s kapitánskou páskou. "Skláři" si upevnili 13. místo v tabulce a zvýšili náskok na barážové příčky na čtyři body. Východočeši mají na 15. pozici už jen bod k dobru na poslední Zlín.

Tepličtí prodloužili sérii neporazitelnosti na čtyři utkání. Pardubičtí nezvládli svůj 100. zápas v nejvyšší soutěži a venku prohráli popáté za sebou. Také třetí vzájemný duel v ligové sezoně ovládl domácí tým. Na rozdíl od říjnového utkání na teplických Stínadlech (5:1) a březnového zápasu na novém pardubickém stadionu (3:1) ale tentokrát padla jediná branka.

Skóre se změnilo hned z první nebezpečnější akce utkání. Trubač si našel na hranici vápna odražený míč a z voleje ho napálil nechytatelně k tyči. Odchovanec Hradce Králové oslavil první ligovou trefu po více než roce symbolicky v duelu s východočeským rivalem "Votroků".

Záhy vybojoval Gning míč pro domácího Filu, útočník české reprezentace do 21 let ale ve vyložené šanci netrefil míč čistě. Domácí k udržení poločasového vedení museli přestát dvě velké příležitosti soupeře. Janoškovu střelu z bezprostřední blízkosti vytáhl Mucha ve 24. minutě na roh, po kterém Chlumecký poslal hlavičku jen těsně vedle levé tyče.

Úvod druhého poločasu byl vinou střídání a několika ošetřování rozkouskovaný, přesto si oba celky vypracovaly gólové šance. Trubač se mohl prosadit podruhé krátce po přestávce, hlavou ale nedokázal usměrnit do brány Horův centr. Ještě větší šanci měl v 57. minutě na druhé straně Janošek, jenž ve skluzu poslal vnějším nártem míč do tyče.

Východočeši byli ve zbytku duelu aktivnější, do větší šance už se ale nedostali. Tým s nejhorším útokem soutěže (29 gólů) tak opět potvrdil, že ho trápí problémy ve finální fázi. Tepličtí, kteří mají naopak s 63 inkasovanými góly nejhorší ligovou defenzivu, tlaku odolali a zaznamenali čtvrté čisté konto v ročníku. Tři z nich si Severočeši připsali od nástupu trenéra Frťaly v polovině března.

Hlasy po utkání:

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Půl hodiny jsme hráli fotbal, jaký jsme hrát chtěli, zbytek jsme ubránili. Kluci obětovali všechno úsilí, abychom byli dnes úspěšní. Dobře víme, co znamená hrát o záchranu, není jednoduché takové zápasy zvládat. Klukům jsem říkal, že jsme trochu navázali na prešovský beton, v defenzivě jsme udělali maximum. Už v závěru prvního poločasu se to na nás valilo, potřebovali jsme něco změnit a přešli jsme do rozestavení se čtyřmi obránci. Tlak byl ale enormní. Pardubice mají nadstandardní kvalitu, jejich herní projev patří mezi top čtyři týmy v soutěži. Jejich postavení v tabulce možná není spravedlivé, ale fotbal nebývá spravedlivý. Teď nesmíme spadnout do pasti, že je hotovo. To ani náhodou. V pondělí si kluci užijí volno a pak už se zase budeme připravovat na další zápas se Zlínem."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Dnes jsme rozhodně prohrát neměli. Soupeř díky ojedinělé, i když krásné střele vyhrál, nicméně my dnes odehráli dobrý zápas. Opět jsme nedali gól, náš problém je ten, že skoro v žádném utkání nejdeme do vedení. Měli jsme spoustu střel, 11 rohů, ale nic jsme z toho nevytěžili. Chybí nám důraz v šestnáctce, větší hlad u odražených míčů. Vytyčili jsme si cíl, že chceme získat z úvodních dvou venkovních zápasů alespoň tři body. Takže budeme muset teď vyhrát v Brně, jinak už to nejde."

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu: FK Teplice - FK Pardubice 1:0 (1:0) Branka: 15. Trubač. Rozhodčí: D. Černý - Nádvorník, Leška - Hocek (video). ŽK: Sy, Hora, Mičevič, Mucha, Jásir - Vlček. Diváci: 3263. Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Mičevič - Hyčka (56. Sy, 70. Urbanec), Jukl, Trubač, Mareček, Hybš - Gning (70. Jásir), Fila (80. Žák). Trenér: Frťala. Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Vacek (53. Darmovzal) - Sychra (75. Huf), Hlavatý, Janošek, Pikul (81. Krobot) - P. Černý. Trenér: Kováč.