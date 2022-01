Trtík: Švédové měli i přízeň jiných faktorů, těžko si představit, že by vypadli

Bratislava - Trenér českých házenkářů Rastislav Trtík měl po smolném vypadnutí na evropském šampionátu už po základní skupině hodně smíšené pocity. Byl hrdý na to, že jeho svěřenci dokázali v Bratislavě remizovat s úřadujícími vicemistry světa ze Švédska 27:27, zároveň ale naznačil, že cítí velkou pachuť z výkonů rozhodčích. Na konci ledna mu u reprezentace vyprší smlouva, o své další budoucnosti se vzhledem k obrovskému zklamání zatím bavit nechtěl.

"Hrozně mě to bolí, jsem zklamaný a zlomený. Jsem na tým hrozně hrdý, kluci ukázali, že jsou schopni hrát se světovou špičkou. Těžko se to hodnotí. Když brouzdáte po hřištích 30 nebo 40 let, víte, že by to mohlo být jinak, ale není. Hrají tam roli jiné věci, asi těžko si někdo dokáže představit, že by najednou mistr Evropy a vicemistr světa nepostoupil ze skupiny. To je taková univerzální odpověď, takhle asi naznačím, o co jde," řekl novinářům Trtík.

Dvojice chorvatských rozhodčích Matija Gubica a Boris Miloševič byla k českému týmu v klíčových chvílích přísnější. Reprezentanti se mohli cítit poškozeni i po čtvrtečním úvodním utkání, v němž po boji prohráli s obhájcem titulu Španělskem 26:28. V sobotu Češi porazili Bosnu a Hercegovinu 27:19, při bodové rovnosti se Švédskem rozhodlo o postupu Seveřanů lepší skóre.

"Oni z nás měli strach. V závěru nejen že měli štěstí, ale měli i přízeň jiných faktorů. Byl tam jeden moment, který byl důležitý. Jestli si vzpomenete, jak divně utkání začalo a jak divně skončilo. Ale tahle dvojice je jedna z nejlepších na světě, nechci se bavit o rozhodčích. Prostě to tak bylo, neuděláme s tím nic," poznamenal Trtík.

"Já vždy dávám na hlas lidu. Nezajímají mě moc názory odborníků. I když jsme proti Španělsku a Švédsku neuspěli, vidím, že lidé nás vytleskali. A když vidíte, že vypískali rozhodčí, tak to asi o něčem vypovídá," doplnil Trtík.

Připustil, že se ze smolného vyřazení bude asi nějakou dobu dostávat. "Každý úraz se léčí různě. Někdy se to léčí tři týdny, někdy půl roku a někdy se z toho nedostanete vůbec," prohlásil Trtík. I proto aktuálně nechtěl řešit svou další budoucnost u týmu. "Je to, jako kdyby vás někdo pořezal. Máte ránu a potřebujete čas, ať se zahojí. Potřebuji také nějaký čas," uvedl.

K národnímu celku se vrátil vloni po odvolání trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše po neúčasti na světovém šampionátu kvůli koronaviru. Mužstvo dovedl na Euro a na velké akci se představil po 17 letech. "Bavilo mě to hrozně moc. Ale přesně toho, co nastalo teď, jsem se bál. Když se svezete ve ferrari, můžete si také nabouchat," řekl Trtík.

Omlazené mužstvo má ale podle něj každopádně veliký potenciál do budoucna. "My jsme mohli zazářit i letos. Je tam hodně faktorů. Někteří hráči se možná musejí posunout do ještě lepších klubů. Je tam málo hráčů, kteří hrají v těch opravdu špičkových. Většina hraje druhou bundesligu nebo českou soutěž. Na rozdíl od Švédů a Španělů, kteří hrají v prestižních klubech a Ligu mistrů. To je hlavní rozdíl a o to větší úcta k družstvu, že se dokázalo poprat s tak velkými hráči a mančafty," uvedl Trtík.

"Kluci ukázali, že fakt umí hrát házenou. Jsou tu mladí hráči, kteří se popasovali s nejlepšími na světě a uspěli. To, co hráli Piroch, Klíma a další mladí, bylo fantastické. To samé, co předvedl Tomáš Mrkva v brance, v obraně Solák, Franc. Mohl bych jmenovat celý mančaft. Hráli moc dobře, chybělo málo. Nemůžu říct co, ale to snad všichni viděli. V týmu je obrovská síla. V utkání se Španěly nás několikrát úplně potopili a kluci se zvedli jako Fénix z popela. Jsme blízko a nemusíme mít strach z nikoho v této chvíli. To je dobrá zpráva," dodal.