Trpišovský: Vyřazení je velké zklamání, rozhodly domácí duely a slabá koncovka

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského připravily fotbalisty Slavie o postup ze skupiny Evropské konferenční ligy ztráty v domácích zápasech a špatná produktivita. Pražané, kteří na závěr remizovali doma se Sivassporem 1:1, obsadili navzdory roli jasného favorita až třetí místo v tabulce. Kouč českého vicemistra věří, že v příští sezoně budou jeho svěřenci úspěšnější.

Slavia si v pohárech teprve podruhé za posledních pět sezon nezahraje jarní fázi. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy.

"Byli jsme favorit skupiny, chtěli jsme postoupit, jsme zklamaní, že se to nepovedlo. V kvalifikaci jsme přešli přes dva skvělé soupeře Raków a Panathinaikos Atény, kteří teď dominují ve svých soutěžích. Postup do jarních částí není povinnost, ale s ohledem na to, jakou cestu jsme do skupiny měli a že jsme pak v ní vyhráli jen dva zápasy ze šesti, je to velké zklamání," uvedl na tiskové konferenci Trpišovský.

Slavia skončila za Sivassporem a Kluží a nechala pod sebou jen outsidera Ballkani. "Pokud si dobře vybavuji, ani v jednom ze zápasů jsme nebyli horším týmem. Diktovali jsme tempo hry a byli nebezpečnější, přesto z toho máme jen osm bodů. Sled zápasů na podzim je obrovský. Jediné pozitivum je, že se v jarní části můžeme více soustředit jen na dvě soutěže (ligu a domácí pohár). Ale my chtěli pokračovat. Bohužel se naše cesta uzavřela," řekl kouč.

Slavia v šesti zápasech zapsala dvě vítězství, remízy a prohry a doma porazila jen Ballkani. "Základní klíč byl v domácích zápasech. Bodový základ se rodí ve třech domácích zápasech. Musíte prostě udělat sedm a více bodů doma, a pak přivézt něco z venku. Čtyři body jsou málo, v tom je největší rozdíl oproti minulým sezonám," uvedl Trpišovský.

Jeho tým trápila koncovka. "Druhá věc je proměňování šancí. Ve dvojzápase s Kluží jsme nedali gól. Se Sivassporem jsme venku dali jeden gól po presinku, druhý si dnes dal soupeř sám. Na Ballkani jsme dali gól po rohu. Takže produktivní jsme byli jen v domácím zápase s Ballkani (3:2)," uvedl Trpišovský.

"Někdo mi říkal, že jsme měli nejvíc střel v Konferenční lize. Problém vidím v chování v boxu, ve finální přihrávce. Tam je teď naše největší bolest. Bylo to vidět i dnes. Nenašli jsme ve skupině střelce, hráče, který by byl nebezpečný jako třeba v kvalifikaci," podotkl kouč.

Litoval také toho, že několik opor Slavii vypadlo kvůli zranění. "Hráči, kteří nám odtáhli kvalifikaci jako Ševčík, Schranz nebo Holeš, nám chyběli ve skupině. Protože máme bohužel úzkou soupisku kvůli odchovancům, tak když někdo vypadne, hůř se nám to nahrazuje," uvedl Trpišovský.

Nedovedl říct, zda prožívá největší zklamání během angažmá ve Slavii. "Bezprostřední zklamání jsou v tu chvíli vždy největší. Například ale zápas s Plzní (v minulé ligové sezoně) a penalta v 96. minutě, kterou jsme přišli o první místo v tabulce, to jsou podobné momenty. Vždy je to jako v životě, nejčerstvější rány v tu chvíli nejvíce bolí. Navíc je to zkombinované s tím, že byl opět plný stadion. Nejvíce mě mrzí nevyhraný zápas doma," řekl Trpišovský.

Po zápase k mužstvu v kabině promluvil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. "Pochválil tým za bojovnost a řekl nám, že si ji musíme přenést do dalších zápasů. Mluvil k týmu motivačně, abychom pokračovali v nasazení, protože potřebujeme zvládnout zbytek podzimu. Největší apel byl, aby se zklamání nepřeneslo na zbytek výkonů v podzimní části," přiblížil Trpišovský.

Vyřazení Slavie zkomplikovalo českým klubům boj o elitní patnáctku v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy nemají situaci ve svých rukách a o jejich umístění rozhodnou zápasy konkurentů v jarní fázi.

"Není jednoduché postupovat ze skupin. Nám se dařilo k tomu pravidelně velkým počtem bodů přispívat v minulých sezonách, letos je ten příspěvek bohužel chudší. Chceme mít na konci této sezony takové postavení a být připravení na kvalifikace, abychom udělali bodů více. Abychom se vrátili zpět na příčky a dostávali počtově co nejvíce týmů do evropských zápasů. Chceme využít zkušenosti hráčů, kteří letos hráli Evropu poprvé," dodal Trpišovský.