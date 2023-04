Trpišovský věří, že Slavia v derby prolomí venkovní tápání

Praha - Slavistický tým před sobotním derby na Spartě trápí viróza a trenér Jindřich Trpišovský měl ve čtvrtek k dispozici jen 13 fotbalistů. Kouč červenobílých nicméně věří, že aspoň další tři čtyři hráči se ještě připojí k mužstvu a budou k zápasu připraveni. Navzdory marodce Trpišovský doufá, že jeho svěřenci prolomí nynější venkovní trápení a šlágr 27. ligového kola na Letné zvládnou.

Slavii postihla viróza už v minulém týdnu, kdy pro nedělní zápas v Mladé Boleslavi (1:1) vypadlo několik hráčů v čele s kapitánem Tomášem Holešem. "Je to velké téma, spousta hráčů je zasažená tou virózou. Někteří se teď už postupně vracejí, někteří odpadli. Průběhy jsou různé," řekl Trpišovský klubové televizi.

"Doktoři dělají vše možné, každý den podstupujeme různá vyšetření, výsledky. Takové definitivní resumé padne až po sobotním rozcvičení. Teď nás aktuálně trénovalo třináct, věřím, že takoví tři čtyři hráči se ještě připojí," doplnil Trpišovský.

Ve čtvrtek trénovali všichni čtyři útočníci, naopak problémy zřejmě bude mít Slavia se složením středu pole. "Budeme strašně moc vycházet z aktuálního stavu. Kdo se nám třeba po viróze vrátí, v jakém stavu bude a jestli to vůbec bude na to, aby měl sílu, aby šel od začátku zápasu nebo až v jeho průběhu," prohlásil Trpišovský.

"Každopádně chceme dát prioritu na hráče, které to nezasáhlo, kteří trénovali a jsou v takovém fyzickém stavu, abychom od nich mohli očekávat takový výkon, který k takovému zápasu a stylu naší hry patří. Popravdě s hráči, kteří virózou prošli a teď se vracejí do týmu, budeme počítat jen na postech, kde to bude úplná nutnost. Nastoupí třeba na postu, který není úplně běžecky exponovaný," doplnil kouč.

Jeho svěřenci po nedělní remíze v Mladé Boleslavi přišli o první místo v tabulce a z druhé příčky ztrácejí čtyři kola před koncem základní části na vedoucí Spartu dva body. Pražští rivalové se poté potkají ještě v nadstavbě a také 3. května na Letné ve finále domácího poháru.

"Je to pro všechny zajímavé, pro veřejnost, pro fanoušky, pro nás, pro hráče. Každý chce tyhle velké zápasy vidět, je na ně vyprodáno. To, že jde liga do finále, je pro týmy dobře, že mohou hrát mezi sebou," uvedl Trpišovský.

"Já mám vždy nejraději, když o tom nejlepším rozhodnou zápasy mezi sebou. Když si to ti dva rozdají mezi sebou, než když o tom rozhoduje jiné utkání. Myslím i v jiných sportech. To, že se potkáme třikrát, je jen dobře. Jednou v přímém souboji o trofej, to je to nejlepší, a ve dvou ligových zápasech, které pravděpodobně hodně napoví o celkovém výsledku," dodal Trpišovský.

Jeho svěřenci venku v lize čtyřikrát po sobě ztratili body a vždy inkasovali jako první. Trpišovský doufá, že v derby to bude naopak. "Pro každý tým v jakémkoliv zápase je dobré dát první gól a dostat se do vedení. Zvlášť pro náš styl, máme hodně rychlých a brejkových hráčů a vždy je pak výhodnější hrát do otevřené obrany. To se ukazuje v zápasech, kde dáme první gól a hru otevřeme. Už by bylo záhodno, aby se nám to venku povedlo," podotkl Trpišovský, který v začátcích kariéry trénoval na Spartě mládež.

"Venkovní zápasy jsou poslední dobou podobné jak vejce vejci. My hrajeme a z první střely na bránu je většinou aspirace na gól roku. Teď se nám to stalo čtyřikrát za sebou. V derby je první gól o to extrémnější. Co si pamatuji za poslední dobu, první gól hodně napoví o rázu utkání. Týmy jsou kvalitní, mají velmi dobré kádry a hráče. První gól vám pomůže nejen psychologicky, ale i ke strategii na hřišti, která vás může dovést k vítěznému konci," doplnil Trpišovský.