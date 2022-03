Trpišovský: Třetí postup do čtvrtfinále pohárů za čtyři roky by byl fenomenální

St. Pölten (Rakousko) - Trenér Jindřich Trpišovský by považoval za fenomenální úspěch, pokud by fotbalisté Slavie ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince stvrdili postup a potřetí za poslední čtyři roky prošli v pohárové soutěži mezi osm nejlepších týmů. Nemyslí si, že dvojzápas už je rozhodnutý, byť jeho svěřenci mají po domácím duelu pohodlný náskok 4:1. Stejně jako před úvodním utkáním řeší problémy se sestavou.

Slavia si vloni a v roce 2019 zahrála čtvrtfinále Evropské ligy a teď může do stejné fáze projít v Evropské konferenční lize. "Pro nás by to byl fenomenální úspěch a výkon, kdyby se nám ve Slavii podařilo za poslední čtyři roky třikrát postoupit do čtvrtfinále evropských pohárů. Víme, že jsme jeden zápas od toho, že to máme dobře rozehrané. Chceme to za každou cenu dotáhnout," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Ale bereme zítřejší zápas, jako kdyby byl vyřazovací. První utkání nebereme v potaz. Chceme vyhrát jako každý zápas. Pro nás je důležitý i boj o koeficient do dalších sezon," doplnil kouč českého mistra.

Linec podle něj bude v odvetě ještě hodně nepříjemný. "Vnímáme, že proti nám je hodně houževnatý soupeř, který i v prvním utkání ukázal kvalitu. Nám pomohlo, že jsme šli do vedení 2:0, ale v některých fázích byli hodně nepříjemní. Potvrdili to i v posledním ligovém zápase, který zvládli s přehledem (6:0). Očekávám minimálně stejně těžký zápas jako před týdnem," prohlásil Trpišovský.

Stejně jako před prvním duelem má potíže se složením sestavy. Do pořádku se sice dali Ondřej Lingr s Ivanem Schranzem a k dispozici by měl být i Taras Kačaraba, vypadli ale Daniel Samek, Michael Krmenčík a problémy má Lukáš Masopust. Někteří hráči pak nemohou nastoupit kvůli tomu, že nefigurují na pohárové soupisce.

"Tentokrát by bylo snadnější začít tím, kdo je k dispozici. To by bylo kratší. Situace se mění každou hodinou. Jsme omezeni soupiskou, zdravotní stav některým hráčům neumožňuje startovat. Na zítřek jsme hodně dobití. Taras Kačaraba se zdá, že je v pořádku, to je do plusu. Ale do minusu je spousta hráčů," řekl Trpišovský.

"Budeme rádi, když podobně jako na utkání doma budeme mít k dispozici základní jedenáctku plus aspoň čtyři pět hráčů, abychom mohli dostřídávat. Je to podobné jako před prvním zápasem. Až zítra definitivně uvidíme, kdo bude k dispozici," dodal kouč.

Celkem pěti jeho svěřencům hrozí třetí žlutá karta, která by je v případě postupu připravila o další zápas. Jeden z nich Petr Ševčík ale kvůli zdravotním problémům zřejmě ve čtvrtek nebude moci hrát.

"Karetní ohrožení máme v hlavě a rádi bychom se tomu vyhnuli, abychom o nějakého hráče v případě postupu nepřišli. Musíme ale myslet hlavně na to, abychom zítřejší zápas zvládli. Na některých postech moc není z čeho vybírat," poznamenal Trpišovský. "Budeme vycházet z aktuální situace. Před reprezentační pauzou máme zápasy zítra a v neděli. Není koho šetřit. Sestava bude taková, abychom se prosadili naší hrou a eliminovali silné stránky Lince," dodal.