Trpišovský: Prohrát tři zápasy po sobě je trestuhodné, musíme s tím něco udělat

Kluž (Rumunsko) - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského je trestuhodné, že fotbalisté Slavie potřetí za sebou prohráli a neskórovali. Kouč Pražanů připustil, že jeho svěřenci se po porážce 0:2 v Kluži ve čtvrtém utkání skupiny Evropské konferenční ligy dostali do složité pozice a jsou pod stále větším tlakem. Věří však, že trápení překonají a ještě vybojují postup. V těžké chvíli podle něj musejí převzít odpovědnost ti nejzkušenější.

"Nejsme v dobré pozici, po čtyřech kolech máme čtyři body, čekali jsme mnohem víc. Musíme s tím něco udělat, prohrát tři zápasy v řadě je trestuhodné," citoval Trpišovského klubový web z tiskové konference.

Jeho svěřenci v Kluži inkasovali v 11. minutě z penalty a v závěru po rohu. "Do utkání jsme vstoupili dobře a aktivně. Bohužel jsme nevyřešili brejk z pravé strany dva na jednoho a z první nebezpečné situace jsme dostali gól. Roh, druhý roh, penalta a gól," posteskl si Trpišovský.

"Hodně naštvaný jsem byl minule v Olomouci, vstup do první půle byl od nás dnes lepší. Nebýt té penaltové situace, jsem s prvním poločasem spokojený. Pořád nám ale chybí element, který by utkání zlomil v náš prospěch. Všechno se odvíjí od kvality v předbrankových prostorech. Musíme být důraznější, zodpovědnější a agresivnější a vyvarovat se prvního obdrženého gólu," doplnil trenér českého vicemistra.

Jeho svěřenci ve čtyřech z posledních pěti soutěžních zápasů prohráli a nedali gól. "V každém utkání se dostaneme do řady zajímavých pozic, ale chybí nám kvalitní finální fáze. Jednoduše řečeno, netrefujeme bránu. Gól by pomohl jak individuálně, tak celému týmu," uvedl Trpišovský.

Slávisté před posledními dvěma zápasy skupiny ztrácejí tři body na dvojici Sivasspor a Kluž, která drží postupová místa. "Musíme se v první řadě zlepšit, musíme zlepšit výkony a produktivitu v ofenzivě. O tom se bavíme pořád. V dalším kole jedeme na venkovní zápas na Ballkani, ten musíme zvládnout za tři body a udržet se ve hře o postup. To samé doma se Sivassporem," přemítal Trpišovský.

V neděli odehrají Pražané ligový zápas s Mladou Boleslaví. "Čeká nás řada výzev. V neděli Boleslav, v týdnu pohár, koukáme se na krátkodobé cíle. Klidně ať odehrajeme horší zápas, ale ať ho zvládneme výsledkově, potřebujeme se něčím odrazit," uvedl Trpišovský.

"Musíme za to vzít my zkušení v realizačním týmu i na hřišti, nikdo jiný to prostě nezmění. Říkal jsem to už vloni, když se týmu daří a je rozjetý, tak může hrát každý. Když jste ve složité situaci, tak se ukáže, kdo tomu týmu může pomoct a kdo dává góly třeba za rozhodnutého stavu. Kumuluje se to, je to třetí prohra v řadě, tlak narůstá. Zhoršuje to sebevědomí hráčů v klíčových momentech. Musí to na sebe na hřišti vzít zkušení hráči," doplnil.

V Kluži mu chybělo hned 11 hráčů. "Nevím, proč jsme v takovém stavu. Samozřejmě je to téma, hodně se o tom bavíme. Teď se zranění kumulují, každý zápas někdo vypadne, někdo se vrací. U každého je to jiný problém, někdo má virózy, nebo Šéva (Ševčík) z minulého týdne soubojové věci. Číslo zraněných je obrovské a mohli bychom z nich postavit jedenáctku. Ale i tady jsme měli tým na to, abychom to zvládli," dodal kouč.